Kadınlar Dünya Kupası raporu: Yedinci gün

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Dün kupada ikinci maçlara geçildi. Günün ilk maçında Nijerya, Güney Kore’yi 2-0 mağlup etti. İlk karşılaşmasını kaybeden bu iki ekip, bu maçta da çok parlak bir görüntü çizmedi. Nijerya rakibinin hatalarından yararlanıp galibiyete ulaşırken, gruptan çıkma hesaplarında hayati rol oynayabilecek bir averaja ulaşamadı. Bu sonuçla Kore’nin turnuvaya devam etmesi mucizelere kalırken, Nijerya’nın durumu da ev sahibi Fransa’yla oynayacağı son maça bağlı. Afrikalılar, o maçı kaybetse dahi en iyi üçüncüler arasına girmeyi deneyebilir, ancak averajları bunun için yeterli gözükmüyor.



Günün büyük isimli ikinci maçında, Avrupa’da yıllardır alt yaş gruplarını domine eden iki ülke, Almanya ile İspanya karşı karşıya geldi. Futbol adına dağın fare doğurduğu bir maç oynanırken, Almanya ilk maçta olduğu gibi, iyi görüntü çizmeden tek golle galip geldi. İspanya, maç boyu topa daha fazla sahip olan takımdı, ancak bunu pozisyon üretkenliğine dökemediler. İki takım da turnuvaya devam edebilecek gibi görünüyor, ancak bu futbolla kendilerinden beklenen yere varabilirler mi, meçhul.



Merakla beklenen son maçta ise ilk maçlarda büyük beğeni toplayan iki ekip, Fransa ile Norveç oynadı. Ev sahibi Fransa, 35 bin seyircisinin de desteğiyle baskıyı ilk yarıdan kurdu, ancak golü ikinci yarıya bıraktı. İkinci yarının hemen başında gelişen organize atakta ilk maçta sonradan oyuna giren Gauvin, golü bulurken, Fransa, dokuz dakika sonra dünyanın en iyi defans oyuncularından Wendie Renard’ın kendi kalesine attığ golle şok yaşadı. Fransa’nın imdadına 72. dakikada çalınan VAR penaltısı yetişti. Le Sommer’in golüyle Fransa grupta birincilik için dev bir avantaja sahip oldu.



Öte yandan, dün, gündeme Kanada ile Amerika basını arasındaki bir tartışma damgasını vurdu. Amerika’nın 13-0’lık Tayland galibiyetinde son gollerde Amerikalı oyuncuların yaptığı sevinç gösterileri, Kanada’nın canlı yayın ekibi tarafından yersiz bulunurken, milli oyuncu Kaylyn Kyle, komşu ülkenin oyuncularını “rakibe saygısızlık”la suçladı. Bu ithama cevap, dün Fox Sports yayınında verildi. Amerikan kanalındaki yayında, Avrupalı yorumcular Kelly Smith ve Ariane Hingst, Kyle’a hak verirken, Amerikalılar sevinmenin oyuncuların hakkı olduğunu, dozuna kimsenin karışamayacağını iddia ettiler. Eski milli oyuncu Alexi Lalas, “bu sevincin çocuklara kötü örnek olduğu söyleniyor, umarım çocuklar bunu izlemiştir, çünkü iyi olduğumuz için kimseden özür dileyecek değiliz" sözleriyle ABD takımının davranışını savundu.





Günün menüsü





Bugün kupada akşam saatlerinde iki maç oynanacak. TSİ 19’daki günün ilk maçında, kupaya sürpriz İtalya yenilgisiyle başlayan Avustralya, Brezilya ile oynayacak. Bu iki takım, dört yıl önceki kupada ikinci turda karşı karşıya gelmiş, Avustralya, Kyah Simon’un golüyle tur geçen taraf olmuştu. Avustralya takımında o maçta forma giyen on oyuncu, bugün yine kadroda. Brezilya kadrosunda da fazla bir değişiklik yok. Güney Amerika temsilcisi için rövanş maçı anlamı da taşıyan bu karşılaşma öncesi gözler, ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Marta’da. Efsanevi oyuncunun bu maça yetişip yetişemeyeceği henüz belli değil.



Günün ikinci maçında ise TSİ 22’de, B Grubundaki ilk maçını kaybeden iki ekip, son şansını kullanmaya çıkacak. Güney Afrika ve Çin, Avrupalı rakiplerine yenilirken zaman zaman fena görüntü çizmemişti. İki takım da ilk maçtaki pozitifleri, gruptan çıkma şansına dönüştürmeye çalışacak. Son maç yine güçlü Avrupalılarla olacağı için, bu maçı kazanmaları çok önemli. Güney Afrika hızıyla ve yıldızı Kgatlana’yla dikkat çekerken, Çin, Almanya karşısında son vuruşlarda yaşadığı sıkıntıyla sürprizin kıysından dönmü?tü. Çin takımı, tecrübesiyle bugün biraz daha avantajl, ama iki tarafa da dönebilecek, enteresan bir eşleşme.





Neye dikkat etmeli?





Avustralya’nIn bugün mutlaka kazanması gerekiyor. Brezilya karşısında yapabilecekleri bir yol kazası, bütün kupayı çıkmaza sokabilir. Dahası, Avustralya’nyn en iyi üçüncüler arasına düşerek gruptan çıkması hâlinde bütün eşleşmeler karışacak. Bu açıdan, gözler günün ilk maçında olacak.





Ne umuyoruz?





Marta’nın oynamasını, Kerr’ün gerçek performansını sahaya yansıtmasını, Çin ve Güney Afrika’nyn ilk maçta puana dönüşmeyen çabasının bugün güzel futbol olarak karşımıza çıkmasını umuyoruz.





Günün lüzumsuz bilgisi





Avustralya-Brezilya maçının oynanacağı Montpellier şehri, Fransa’nın spor kulüpleri açısından en başarılı şehirlerinden biri. Şehrin futbol kulübünün erkek şubesi 2012’de şampiyon olurken, kadın şubesi 2017’de Şampiyonlar Ligi’nde oynadı. Rugby kulübü, geçen yıl Top 14 finali oynarken, hentbol kulübü erkeklerde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: EuroSport.com