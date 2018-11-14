Kadınlar El Emeği Ürünlerini Pazarlamak İçin Kooperatif Kurdu

Kastamonulu kadınlar, hazırladıkları yöresel ürünleri tüketiciye daha kolay ulaştırabilmek için kooperatif kurdu.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KATSO) gerçekleştirilen kuruluş töreninde, Sınırlı Sorumlu Kastamonu Sarı Konak
Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurucu ortakları, Kastamonu Belediyesi ile Mihriban Tüfekçi, Mine Özgür, Elif Çetinoğlu, Nuriye Afacan, Ayfer Çırakoğlu ve Ebru Turhal
oldu.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş
, törende yaptığı konuşmada, Kastamonu kadınlarının el emeği göz nuru ürünlerinin satışının gerçekleştirileceği kooperatifin Kastamonu'nun yanı sıra İstanbul
ve Ankara
'da teşhir merkezleri kuracağını söyledi.
Kadınlar açısından bu kooperatifin önemli olduğunu belirten Babaş, "Bu daha başlangıç. Bugünden itibaren bu yolda birçok adım atacağız. Yaptığımız bu girişim ile Kastamonu ve bölge kadınlarını üretime kazandırmayı planlıyoruz." dedi.
Kadınları üretime katmak istediklerini anlatan Babaş, "Bu kooperatif sayesinde kadın girişimciler bir çatı altında toplanacak. Bugün tarihi bir gün. Bu kooperatifi kurarak üreticiden-tüketiciye aracı olmadan Kastamonu'nun yöresel ürünlerini ulaştıracağız. Bugün kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz kooperatife üye olmak isteyen bütün kadınlarımızı bekliyoruz. Bütün kadınlarımıza kapımız açıktır." diye konuştu.
Belediyelerin üretime destek vermek zorunda olduğunu vurgulayan Babaş, şunları kaydetti:
"Tüketim toplumundan, üretim toplumuna geçebilmemiz için bu tür kooperatifler büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler olarak bizler de üretime destek vermek zorundayız. Onun için bugün hayata geçirdiğimiz projemize büyük önem veriyorum. Kastamonu Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğüm süre boyunca bu tür kuruluşlara desteğim artarak devam edecektir."
KATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Gülşen ise Kastamonu'ya özgü el sanatlarının kadınlar tarafından ortaya çıkarılmasının önemli olduğuna işaret etti.
Sınırlı Sorumlu Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanlığına seçilen Mihriban Tüfekçi de kooperatif sayesinde Kastamonulu kadınların gücünü göstereceklerini vurguladı.
Konak,Kastamonu
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:44