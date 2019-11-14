Haberler » Güncel » Kadınlar el emeği ürünleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor - Haber

Kadınlar el emeği ürünleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı merkezlerde meslek edindirme, hobi kurslarına katılmış veya kendi becerileriyle evlerinden üretim yapan kadınlar, kendi ürettikleri ürünlerini satışa çıkararak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

14.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:48Kadınlar el emeği ürünleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor
Belediyesi'ne bağlı merkezlerde meslek edindirme, hobi kurslarına katılmış veya kendi becerileriyle evlerinden üretim yapan kadınlar, kendi ürettikleri ürünlerini satışa çıkararak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Daha önce Küçükbakkalköy Prestij Caddesi'nde açılan Atabutik'in ikincisi olan Novada Atabutik çeşitli tadilatlardan sonra yeniden hizmete girdi. Ataşehirli kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru örgü, takı, süsleme, işleme ve resim gibi ürünlerini Atabutik'de satarlarken aynı zamanda aile bütçelerine de bu sayede katkı sağlıyor.Kadınlar kendi elleriyle ürettikleri; el işi, takı, örgü, cam, ahşap, renk renk geleneksel elbiseler, bez bebekleri ve seramikten yapılmış ve daha birçok el emeği göz nuru ürünlerini her gün Novada AVM içinde yer alan Atabutik'te sergiliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, Atabutik ile ilgili konuşarak, "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının her alanda oluşturduğu katma değeri artırmaya yönelik projeleri hayata geçiriyor ve kadın istihdamını destekleyen çalışmalarımıza her geçen gün bir yenisi daha ekliyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak kadınlarımızı her alanda destekliyor ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Gerek Ataevlerimizde aldıkları eğitimler sayesinde gerekse kendi gayret ve çabalarıyla birbirinden güzel ürünlerini burada alıcıların beğenisine sunan kadınlarımızın emeklerine sonsuz değer veriyoruz" dedi.

Atabutik'de satış yaparak aile bütçesine katkı sağladığını belirten Emekli Memur Kıymet Ataoğul ise şunları söyledi:

"Önceleri hobi olarak başladığım takı tasarımlarımı şuan burada satıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Kimimiz el emeği eski geleneksel sanatlarımız olan iğne oyaları yapıyor, kimimiz ise renkli bez bebekler tasarlıyoruz. Bin bir zahmetle ürettiğimiz bu ürünleri satarak kazanca dönüştürmek ise işin en güzel yanı olsa gerek. Bizlere böyle bir imkan sağlandığı için Ataşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

Kendi tasarladığım yastıklarıma "Ayşegül'ün Gülleri" ismini verdim

Ayşegül Parlak yeni bir sosyal çevre edindiğini belirterek, "Ayşegül'ün gülleri ismini verdiğim yastıklarımı tasarlayıp burada satarak aile ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda ürünlerimi geniş kitlelere tanıtma imkanım oldu, kendime olan öz güvenimi geri kazandım. 14 yılık çalışma hayatından sonra yeniden iş hayatına dönmek, çalışmak, üretmek beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ataşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:56 Erdoğan- Trump görüşmesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal açıklama: SDG ile ortaklığımız sürecek
11:56 İranlı yolcunun üzerinden 875 uyuşturucu hap çıktı
11:51 Engellilerden Başkan Özcan'a teşekkür
11:56 Beyşehir'de "Ürünlerimiz markalaşıyor, Beyşehir'i dünya tanıyor" projesi
11:56 Namibya'da iki bakan rüşvet iddialarının ardından istifa etti
11:34 Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu
11:10 Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi
11:08 Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
11:49 Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
14.11.2019 11:57:48