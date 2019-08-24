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Kadınlar Emine Bulut cinayeti için toplandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kadın platformu üyeleri Kırıkkale'de önceki gün eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut cinayeti için toplandı.

24.08.2019 18:14 Kadınlar Emine Bulut cinayeti için toplandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kadın platformu üyeleri Kırıkkale'de önceki gün eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut cinayeti için toplandı. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen kadınlar, faillere en ağır cezaların verilmesini istedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde kadın platformu üyeleri amfi tiyatro önünde Emine Bulut cinayetine tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi. Kadın platformu üyeleri adına basın açıklaması yapan Şenay İşeri, emine Bulut cinayetinin ilk yada tesadüf olmadığını belirterek yasta değil isyanda olduklarını söyledi. İşeri konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Kadınlar uygulanmayan ve iktidarın politikaları nedeniyle öldürülüyor. Çünkü yasalar uygulanmıyor, yargı faili cezalandırılmıyor. Kadının yaşam hakkı erkek siyasetçi tarafından yok sayılıyor. Kadınlar yasta değil isyanda. Kadınlar 6824'ü uygulatmak için sokakta. Kadınlar yaşamak ve yaşam hakkı için sokakta. Kadınlar İstanbul sözleşmesi için sokakta. Kadınlar cezaları uygulamayan kurumlara ve yağıya karşı sokakta. Kadınlar Emine Bulut için sokakta, Emine Bulut cinayeti bir tane değil,bir kerelik değil, tesadüfi değil. Biz iyi hal ve tahrik indirimi istemiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Yasta değil isyandayız."

Yapılan açıklamaların ardından kadınlar çeşitli sloganlarla kadın cinayetlerini protesto ederken, yaklaşık 1 saatlik oturma eylemi yaptı. - ZONGULDAK

Emine Bulut, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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