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Kadınlar erkeklerden daha girişimci - KASTAMONU

Basın toplantısından görünütler KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol'un konuşması Kastamonu'da kadınlar erkeklerden daha girişimci KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol: "Bayan girişimci, erkek girişimciden daha yüksek.

13.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:48
Basın toplantısından görünütler
KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol'un konuşması Kastamonu'da kadınlar erkeklerden daha girişimci
KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol:
"Bayan girişimci, erkek girişimciden daha yüksek. Yüzde 55 civarında bayan girişimcimiz var"
KASTAMONU - Kastamonu'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) sağladığı desteklerden kadınların erkeklere göre daha fazla yararlandığı belirtildi.
KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol, düzenlediği basın toplantısında, KOSGEB'in uyguladığı destek programlarında birtakım yenilikler ve değişiklikler yapıldığını söyledi.
Her yıl artan tutarda destekleme yapıldığını aktaran Erol, "İlimizde geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde artışla destek verdik. Bunu yeterli görmüyoruz. Hem müdürlük hem de paydaş kurum ve kuruluşlarla yaptığımız çalışmalarla verdiğimiz desteğin tutarını artırmak istiyoruz ve daha fazla işletmeye ulaşılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Kastamonu'da 600'ün üzerinde girişimci bulunduğuna işaret eden Erol, şöyle konuştu:
"Bayan girişimci, erkek girişimciden daha yüksek. Yüzde 55 civarında bayan girişimcimiz var. Kadın kooperatifleri kuruluyor. Artık işin sahibi kadınlarımız var. 2 binin üzerinde işletmeye kredi ve diğer hibe destekleri boyutunda destek vermiş durumdayız. 8-9 yıllık süreçte 80 milyon liranın üzerinde katkıyı Kastamonu'ya sağlamış bulunuyoruz. Kastamonu'daki potansiyelin bunun daha üzerinde olduğuna inanıyoruz."
Erol, KOSGEB desteğiyle işini kuran girişimcilere yeni bir kredi finansman programı uygulanacağını anlatarak, "10 bankayla protokol imzalandı. Bütün kamu bankaları var. Bunun yanında 4-5 de özel banka bulunuyor. Bankalarla yapılan anlaşma gereği, yüzde 13,5 faiz oranı hesaplandı. Bunun 10 puanını KOSGEB olarak biz, 3,5 puanını girişimciler ödeyecek." diye konuştu.
Kadınlar erkeklerden daha girişimci - KASTAMONU

Kastamonu, Ekonomi

Kaynak: AA


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