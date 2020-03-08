Kadınlar erkekleri mitingden kovdu
Adana'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle yapılan mitinge eşleriyle birlikte gelen erkekleri kadınlar kovdu.
08.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:06
Adana 'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle yapılan mitinge eşleriyle birlikte gelen erkekleri kadınlar kovdu.
Adana Kadın Platformu, "8 Mart Kadınlar Günü" nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı'nda bir miting düzenledi. Mitinge bazı kadınlar kocalarıyla birlikte geldi. Buna tepki gösteren kadın görevli, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu nedenle alanda bulunan erkekler mitingi terk etsin" diye anons etti. Ancak erkekler alanı terk etmeyince bu anons üç kez tekrarlandı. Buna rağmen erkekler alanda oturmaya devam edince bu kez de Tertip Komitesi Görevlisi Ülkü Gülşen erkeklerin yanına gelerek, "Lütfen bugün kadınlar günü siz bize destek veriyorsunuz ama sizi alanın dışına alalım" dedi. Bu duruma tepki gösteren erkekler, "Biz size destek vermeye geldik. Bu ne demek burada siz ayrım yapıyorsunuz" diye tepki verip alanı terk etmek istedi. Bunun üzerine erkeklerin eşleri de kadınlar gününü kutlamayıp alanı kocalarıyla birlikte terk etti.
Tertip Komitesi Görevlisi Ülkü Gülşen, "Bugün kadınların günü erkekleri istemiyoruz, erkekleri evde istiyoruz. Evde ev işlerini yapsınlar eşlerini beklesinler. Bugün kadınların günü yani bizim günümüz" dedi.
Daha sonra alana yüzlerce kadın gelerek kutlamaya katıldı. Kadınlar halay çekip ellerindeki dövizlerle kadına şiddete tepki gösterdi. - ADANA
Adana Kadın Platformu, "8 Mart Kadınlar Günü" nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı'nda bir miting düzenledi. Mitinge bazı kadınlar kocalarıyla birlikte geldi. Buna tepki gösteren kadın görevli, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu nedenle alanda bulunan erkekler mitingi terk etsin" diye anons etti. Ancak erkekler alanı terk etmeyince bu anons üç kez tekrarlandı. Buna rağmen erkekler alanda oturmaya devam edince bu kez de Tertip Komitesi Görevlisi Ülkü Gülşen erkeklerin yanına gelerek, "Lütfen bugün kadınlar günü siz bize destek veriyorsunuz ama sizi alanın dışına alalım" dedi. Bu duruma tepki gösteren erkekler, "Biz size destek vermeye geldik. Bu ne demek burada siz ayrım yapıyorsunuz" diye tepki verip alanı terk etmek istedi. Bunun üzerine erkeklerin eşleri de kadınlar gününü kutlamayıp alanı kocalarıyla birlikte terk etti.
Tertip Komitesi Görevlisi Ülkü Gülşen, "Bugün kadınların günü erkekleri istemiyoruz, erkekleri evde istiyoruz. Evde ev işlerini yapsınlar eşlerini beklesinler. Bugün kadınların günü yani bizim günümüz" dedi.
Daha sonra alana yüzlerce kadın gelerek kutlamaya katıldı. Kadınlar halay çekip ellerindeki dövizlerle kadına şiddete tepki gösterdi. - ADANA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kadınlar erkekleri mitingden kovdu
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Adana, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Güncel
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz