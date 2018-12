Kadınlar, Eşit Temsil Tabebiyle Davul Çaldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:13



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:13

İZMİR'de Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) İzmir şubesi, 5 Aralık Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması'nın 84'üncü yıl dönümünde demokrasi için eşit temsil talep etti. Davullar eşliğinde tepkinin dile getirildiği etkinlikte kadınların TBMM'de yüzde 17.8 oranında temsil edildiği vurgulanırken, kadın aday adayları yerel seçim öncesi adaylık istedi.KADER, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiğinin hatırlatarak, Alsancak'ta 'Demokraside eşit temsil' temalı etkinlik düzenledi. 84 yıl içinde kadınların TBMM'de yüzde 17.8 oranında temsil edildiği vurgulanırken kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesi amacıyla davullar eşliğinde tepki gösterildi. 'Biz varsak her şey tamam biz yoksak her şey eksik', 'Yeter artık söz kadınların', 'Değişim için bu kez kadınları seçin', 'Demokrasi için eşit temsil' yazılı dövizleri taşıyan kadınlar, siyasette kadın eşitliğinin sağlanmasını istedi. Etkinlikte konuşma yapan KADER Başkanı Nuriye Çelik, Meclis'teki milletvekillerinin sadece 104'ünün kadın olduğunu, yerel yönetimlerdeki temsil oranının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "2014 yılı yerel seçim sonuçlarına göre 1396 belediye başkanının yalnızca 40'ı, 20 bin 498 belediye meclis üyesinin sadece 2 bin 198'i, 1251 il genel meclis üyesinin yalnızca 60'ı, 50 bin 292 muhtarın sadece 674'ü kadın" dedi.'SİYASETTE YOK SAYILIYORUZ'KADER olarak öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirlediklerini belirten Dernek Başkanı Nuriye Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çünkü siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştıracak. Kadınların hayatın her alanında eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu, her türlü şiddetin ortadan kalktığı, barıştan ve özgürlükten yana bir yaşam için daha çok kadının karar alma mekanizmalarında olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Her seçim döneminde siyasi partilerin kadın aday göstermede isteksiz ve kadın adayları listelerde seçilebilir sıralara yerleştirmeme konusundaki ısrarlı tutumlarının değişmesini talep ediyoruz. Bunun için tüm partilerim genel başkanlarına, aday belirleme komitelerindeki görevlilere ve parti örgütlerine kadınların adaylaşması noktasında gereken siyasi iradeyi göstermelerini ve bu konuda ısrarla oluşturdukları bariyerleri ortadan kaldırmalarını bekliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde daha çok sayıda kadını belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar olarak görmeyi arzu ettiğimizi yüksek sesle bir kez daha ve son olmasını ümit ederek dile getiriyoruz." - İzmir