Kadınlar Esmek ile gelir elde ediyor

Özellikle kadınlar büyük ilgi gösterdikleri el sanatları ve tasarım kursları ile el becerilerini geliştiriyorlar. Odunpazarı Tarihi Bölge içerisinde bulunan Turistlik El Sanatları Merkezi'nde eğitim alan kadınlar, ürettikleri eserleri satarak da aile bütçelerine destek oluyorlar.

ESMEK'in 172 farklı branşta düzenlediği yeni dönem kurslarına Eskişehirlilerin bu yıl da büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yaklaşık 5 bin kişiye hizmet veren merkezlerin önemli bir sosyal sorumluluk örneği haline geldiğini ifade etti. Büyükerşen ""2001 yılında ESMEK'i vatandaşlarımızın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, meslek edinmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tekrar canlandırmak amacıyla kurmuştuk. Bugünse tüm bunların yanı sıra düzenledikleri sergiler, söyleşiler, konserler, geziler, eğitim çalışmaları ile toplumun her kesimine hitap eden ESMEK, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi haline geldi. 2001 yılından bugüne dek 250 bine yakın vatandaşımıza dokunmuşuz. Her yaştan insanımıza yönelik açtığımız kurslardan bu yıl 5 bin hemşehrimiz faydalanıyor. Özellikle kadınlarımız merkezlerde ürettikleri ürünleri internet üzerinden satarak güzel gelirler elde ediyorlar. Kurslarımıza yönelik her yıl artarak devam eden bu ilginin farkındayız ve merkezlerimizin sayısını arttırıyoruz. 2017 yılında açtığımız Gençlik Merkezi'nin ardından şimdi de 71 Evler Mahallemize bir merkez kazandırdık. 2020 yılı içerisinde de imkanlar dahilinde farklı mahallelerimizde bu merkezlerin sayısını arttırmak istiyoruz" dedi.

ESMEK sayesinde ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade eden kadınlar ise kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Başkan Büyükerşen'e teşekkür ettiler.