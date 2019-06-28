Kadınlar EuroBasket 2019: Slovenya: 62 - Türkiye: 55

Sırbistan ve Letonya
'nın ev sahipliğinde bu yıl 37.'si düzenlenen FIBA Avrupa
Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu 2. maçında Türkiye
, Slovenya
'ya 62-55 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar grubun son maçında Pazar günü TSİ 17.00'de Macaristan
ile karşılaşacak.
Salon: Cair Sports Center
Hakemler: Marius Ciulin xx, Martins Kozlovskis xx, Ivor Matejek xx
Slovenya: Kroselj x, Oblak xxx 18, Prezelj xxx 13, Senicar x 2, Gorsic x, Baric xx 9, Jakovina xx 7, Friskovec x 3, Evans xx 10
Başantrenör: Damir Grgic
Türkiye: Pelin Bilgiç x, Ayşe Cora
x, Olcay Çakır
xx 13, Cansu Köksal
xx 9, Bahar Çağlar
xx, Işıl Alben
xx 13, Tuğçe Canıtez
x 3, Tilbe Şenyürek x, Kiah Stokes xxx 17, Asena Yalçın x, İnci Güçlü
x
Başantrenör: Ceyhun
Yıldızoğlu
1. periyot: 14-14
Devre: 30-29
3. periyot: 46-47 - İSTANBUL