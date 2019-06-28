28.06.2019 19:39
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Kadınlar EuroBasket 2019: Slovenya: 62 - Türkiye: 55

Kadınlar EuroBasket 2019: Slovenya: 62 - Türkiye: 55

Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 37.'si düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu 2. maçında Türkiye, Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.

Sırbistan ve Letonya 'nın ev sahipliğinde bu yıl 37.'si düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu 2. maçında Türkiye , Slovenya 'ya 62-55 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar grubun son maçında Pazar günü TSİ 17.00'de Macaristan ile karşılaşacak.

Salon: Cair Sports Center

Hakemler: Marius Ciulin xx, Martins Kozlovskis xx, Ivor Matejek xx

Slovenya: Kroselj x, Oblak xxx 18, Prezelj xxx 13, Senicar x 2, Gorsic x, Baric xx 9, Jakovina xx 7, Friskovec x 3, Evans xx 10

Başantrenör: Damir Grgic

Türkiye: Pelin Bilgiç x, Ayşe Cora x, Olcay Çakır xx 13, Cansu Köksal xx 9, Bahar Çağlar xx, Işıl Alben xx 13, Tuğçe Canıtez x 3, Tilbe Şenyürek x, Kiah Stokes xxx 17, Asena Yalçın x, İnci Güçlü x

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

1. periyot: 14-14

Devre: 30-29

3. periyot: 46-47 - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Sırbistan Karadağ , Letonya , Türkiye , Slovenya , Spor

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