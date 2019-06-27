27.06.2019 21:43
Haberler » Spor » Haber

Kadınlar EuroBasket 2019: Türkiye: 54 - İtalya: 57

Kadınlar EuroBasket 2019: Türkiye: 54 - İtalya: 57

Kadınlar EuroBasket 2019'da A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup oldu.

Kadınlar EuroBasket 2019'da A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya 'ya 57-54 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, grupta ikinci maçını yarın saat 17.00'de Slovenya ile oynayacak.

Salon: Cair Sports Center

Hakemler: Martins Kozlovskis xx, Radomir Vojinovic xx, Ivor Matejek xx

Türkiye : Kiah Stokes xx 10, Işıl Alben x 3, Cansu Köksal xx 11, Tuğçe Canıtez x 3, Olcay Çakır Turgut xx 13, Bahar Çağlar x 4, Pelin Bilgiç xx 10, Ayşe Cora x, Tilbe Şenyürek x

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

İtalya: Cecilia Zandalasini xx 13, Sabrina Cinili x 3, Francesca Dotto x 6, Giorgia Sottana xxx 16, Olbis Andre 2, Lorela Cubaj x 3, Martina Crippa xx 7, Elisa Penna x 2, Nicole Romeo x 5, Caterina Dotto x

Başantrenör: Marco Crespi

1. periyot: 17-10 (Türkiye lehine)

Devre: 25-26 (İtalya lehine)

3. periyot: 37-36 (Türkiye lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye , İtalya , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:45 Sedat Kılınç adaylıktan çekildi
21:42 Kadınlar EuroBasket 2019: Türkiye: 54 - İtalya: 57
21:42 Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
21:41 E.Yeni Malatyaspor'un kampa hazırlığı sürüyor
21:38 Bursaspor'da bir ayrılık daha: Vergini, Arjantin'e döndü
21:29 Türkiye - İtalya: 54-57
21:21 A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında...