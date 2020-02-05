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Kadınlar ev dekorasyonunu kendileri tasarlıyor

Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kurslarında atölye çalışmaları devam ediyor.

05.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:43Kadınlar ev dekorasyonunu kendileri tasarlıyor
Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kurslarında atölye çalışmaları devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları'nda (OMEK) bünyesinde yer alan Ahşap Ev Dekorasyonu atölyesi hem motor becerileri hem de hayal güçlerini geliştiriyor. Marangozluk olarak bilinen meslek dalı, kadınların ellerinde yeniden şekillenirken, ahşaptan farklı tasarımlar gerçekleştiriyor. Kursiyerler, atölye çalışmalarında abaküsten duvar dekorlarına, kedi-köpek mama kaplarından, abajur ve ahşap saate kadar hemen her şeyi el emeği ile hazırlıyor.

Kadınların yoğun katılım sağladıkları atölyede, yetkililer dışarıdan almak istedikleri eşyaları bu atölyede kendileri yaptıklarını ifade etti. Ayrıca kursiyerlerin kısa zamanda yeteneklerini keşfederek, hayal gücünü ve el becerilerini kullanarak farklı tasarım ürünleri sergilediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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