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Kadınlar evde yaptıkları yemekleri online ortamda pazarlayacak

Geliştirilen uygulama ile ev hanımları evde hazırladıkları yemekleri satışa çıkaracak.

04.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:09Kadınlar evde yaptıkları yemekleri online ortamda pazarlayacak
Geliştirilen uygulama ile ev hanımları evde hazırladıkları yemekleri satışa çıkaracak. Böylelikle ev hanımlarının ekonomiye dahil olması sağlanacak.

İçerisinde onlarca ünlü şef, yüzlerce aşçı ve binlerce leziz tarif barındıran Bitarif uygulaması aynı zamanda kullanıcılarına kolay market alışverişi fırsatı, yemeğe dair bir dolu içerik ve eğlenceli bir dünya sunuyor. Perakende Günleri 2019 kapsamında ev hanımlarını ekonomiye dahil edecek yeni bir uygulamam tanıtılıyor. Yemek yapmaktan keyif alanlara bir kazanç fırsatı da sunan uygulama, kullanıcılarına yaptıkları yemekleri online olarak satma, hazır tarifleri sipariş etme ve tariflerin hazır listelerini kendilerine en yakın marketten tek tıkla satın alma imkanı sunuyor.

"Kadınlar, evde ürettikleri yemekleri buradan satabilirler"

Konuyla ilgili bilgi veren Uygulamanın Kurucu Ortağı Umut Ünlü, ev hanımlarını ticarete dahil edebilmek için uzun yıllardır kafa yorduklarını anlatarak, "Bitarif sayesinde kadınlar, evde ürettikleri yemekleri satıyorlar. Bunu satarken kurye ile yemeği gönderiyor. 'nin her yerine gönderim sağlayabiliyor." dedi.

Bu platform içinde kadınlar daha rahat çalışsın diye bir takım özellikler eklediklerini belirten Ünlü, "Uygulama ücretsiz kullanılıyor. Yaptıkları yemekleri 15 saniye içinde satışa çıkarabilecek. Fiyatları kendi belirleyebilecek" şeklinde konuştu.

Uygulamanın Kurucu ve CEO'su Mustafa Alp Dumrul ise konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Evinizde bir üreticisiniz. Sipariş geldikten sonra yemeği hazırlıyorsunuz. Anlaşmalı olan kuryemiz geliyor yemeği alıyor ve adrese teslim ediyor. Bu siparişleri planlayabilirsiniz. Varolan yemek siparişi sağlayan siteler gibi uygulamaya girip istediğiniz ürünü sipariş edebiliyorsunuz. Bu hazırda bulunan bir ürün de olabilir." - İSTANBUL

Türkiye, CEO, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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