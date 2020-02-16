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Kadınlar Futbol Ligi: Anadolu Yıldızları: 4 - Mezitli Mercanspor: 1

Türkiye Kadınlar 3.Lig 8.Grup maçında Anadolu Yıldızları, sahasında Mezitli Mercanlarspor'u 4-1 mağlup etti.

16.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:20Kadınlar Futbol Ligi: Anadolu Yıldızları: 4 - Mezitli Mercanspor: 1
Kadınlar 3.Lig 8.Grup maçında Anadolu Yıldızları, sahasında Mercanlarspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Birtan Ekren xx, Yunus Emre Gerez xx, Fatihan Ayar xx

Anadolu Yıldızları: Yağmur Taş xxx, Melisa Gül Yılmazer xxx, Sıla Yerlikaya xxx, Fatma Güler xxx, Ceyda Doğan xxx, Büşra Tekik xxx, İrem Nur Karakoç xxx, Edanur İlbeyli xxx, Esra Nur Kılıçkaya xxx, Gizem xxx, Edanur Barış xxx (Aleyna Andırma dk.85 x)

Mezitli Mercanlarspor: Eylem Özbütün x (Tuğba Sevim dk.46 x), Güldane Aydoğan x, Melisa Erol x, Kadriye Örel x, Derya Serin x, Seher Çobanoğlu x, Ayşegül Mercan x, İlayda Elbasan x (Fadime Özçelik dk.46 x), Zeliha Giden x, Gamze Atamer x, Melike Aydemir x (Nisa Kerkez dk.52 x)

Goller: Gizem Çetinkaya (dk.5 ve 55), Esra Nur Kılıçkaya (dk.36), İrem Nur Karakoç (dk.57) (Anadolu Yıldızları) Derya Serin (dk.37 pen),(Mezitli Mercanlarspor)

Kırmızı Kart: Gizem Çetinkaya (dk.70) (Anadolu Yıldızları) - KAYSERİ

Çetinkaya, Türkiye, Mezitli, Spor

Kaynak: İHA

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