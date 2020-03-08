Kadınlar günlerini üretip güzelleştirerek kutladılar
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyeri kadınlar günlerini üretip güzelleştirerek kutladı.
08.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:22
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyeri kadınlar günlerini üretip güzelleştirerek kutladı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri bir alışveriş merkezinde atölye çalışması yaparak, kadının elinin değdiği heryerin güzelleştiğini bir kez daha gösterdiler. Atölye çalışmalarında cam boncuk yapımı, giyim, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü, inönü işi, makrame yapımı, dolgu oyuncak yapımı, çini, üç boyutlu kağıt rölyef, deri işlemeciliği dallarında açılan stantlar Bozüyük halkı tarafından yoğun ilgi gördü.
Stantları gezen misafirler, atölye çalışmalarına katırken, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir sergiyi gezerek yetkilerden bilgi aldı. - BİLECİK
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri bir alışveriş merkezinde atölye çalışması yaparak, kadının elinin değdiği heryerin güzelleştiğini bir kez daha gösterdiler. Atölye çalışmalarında cam boncuk yapımı, giyim, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü, inönü işi, makrame yapımı, dolgu oyuncak yapımı, çini, üç boyutlu kağıt rölyef, deri işlemeciliği dallarında açılan stantlar Bozüyük halkı tarafından yoğun ilgi gördü.
Stantları gezen misafirler, atölye çalışmalarına katırken, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir sergiyi gezerek yetkilerden bilgi aldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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