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Kadınlar Günü gezisi dönüşü otobüs devrildi 35 yaralı

Kadınlar Günü gezisi dönüşü otobüs devrildi: 35 yaralıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müze gezisinden dönenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı.

08.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:20
Kadınlar Günü gezisi dönüşü otobüs devrildi 35 yaralı

Kadınlar Günü gezisi dönüşü otobüs devrildi: 35 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müze gezisinden dönenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, çoğu kadın, 35 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli- Karatepe yolu Kaleler mevkiinde meydana geldi. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Arslantaş Açık Hava Müzesi'ne düzenlediği geziden dönenleri taşıyan Sezgin Açıkalın yönetimindeki 01 AEA 628 plakalı otobüs, girdiği virajda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Büyük çoğunlu kadın olan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

ŞOFÖR, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından jandarma, otobüs şoförü Sezgin Açıkalın'ın ifadesine başvurdu. Yaralıların hastaneye taşınmasının ardından otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Otobüs kaldırıldığı sırada Sezgin Açıkakalın, gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), -


Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kadirli, Güncel
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