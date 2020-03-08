Kadınlar Günü gezisinden dönen otobüs şarampole uçtu: 2'si ağır 32 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen geziden dönen otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 32 kişi yaralandı.
08.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:45
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen geziden dönen otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 32 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Karatepe yolu Söğütlüdere köyü yakınlarında meydana geldi. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Adana Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadirli'nin Karatepe köyünde bulunan Karatepe-Aslantaş Hitit Antik Kenti harabelerine düzenlenen gezinin ardından içerisinde 40 kişinin bulunduğu Sezgin Açıkalın idaresindeki 01 AEA 628 plakalı otobüs, geri dönüş yolunda Söğütlüdere köyü yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Şarampolde yan yatmış şekilde duran otobüs içerisindeki yaralılar, sağlık, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak ambulanslar ile Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 32 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavisi sürerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otobüsteki diğer yolcular olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Otobüste 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adana'dan Kadirli'ye gezi için gelenler bulunduğunu söyleyen görgü tanığı Vahit Şahin, "Otobüs hızlı bir şekilde viraja girerek yan yattı. Otobüste yaklaşık 30 yaralı vardı. Yaralıların bir kısmı burada ayakta tedavi edildi, durumu ağır değildi. Diğer yaralılar ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı" dedi. - OSMANİYE
Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Karatepe yolu Söğütlüdere köyü yakınlarında meydana geldi. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Adana Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadirli'nin Karatepe köyünde bulunan Karatepe-Aslantaş Hitit Antik Kenti harabelerine düzenlenen gezinin ardından içerisinde 40 kişinin bulunduğu Sezgin Açıkalın idaresindeki 01 AEA 628 plakalı otobüs, geri dönüş yolunda Söğütlüdere köyü yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Şarampolde yan yatmış şekilde duran otobüs içerisindeki yaralılar, sağlık, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak ambulanslar ile Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 32 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavisi sürerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otobüsteki diğer yolcular olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Otobüste 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adana'dan Kadirli'ye gezi için gelenler bulunduğunu söyleyen görgü tanığı Vahit Şahin, "Otobüs hızlı bir şekilde viraja girerek yan yattı. Otobüste yaklaşık 30 yaralı vardı. Yaralıların bir kısmı burada ayakta tedavi edildi, durumu ağır değildi. Diğer yaralılar ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı" dedi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa
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