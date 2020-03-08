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Kadınlar günü için bir araya geldiler

Sezen Aksu şarkılarından oluşan ve büyük beğeni toplayan müzikli oyun 'İzmir'in Kızları' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın dayanışması için sahneye çıktı. Birçok ünlü isim bu anlamlı gecede bir araya geldi.

08.03.2020 13:44
Kadınlar günü için bir araya geldiler



Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi usta ve başarılı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan ' İzmir 'in Kızları' ekibi şarkılarını bu kez tüm kadınlar için söyledi.& ; Sezen Aksu'nun şarkılarından yola çıkan, Gaye Cankaya'nın yönettiği ve güçlü kadın karakterleri ile öne çıkan 'İzmir'in Kızları',& ; Dünya Kadınlar Günü için sahnedeydi. İzmir'in Kızları ekibi bu anlamlı günde kadınlara kendilerini özel hissettiren hediyeleri ile yüzleri güldürdü. Erkan KolçakKöstendil, Cansu Tosun, Necip Memili, Burcu Özberk, Duygu Sarışın, Selda Alkor, İsmail Ege Şaşmaz, Selin Şekerci, Defne Samyeli, Tayanç Ayaydın, Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu gibi birçok ünlü isim gecede oyunu izleyenler arasında yer aldı.



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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Sezen Aksu, İzmir, Magazin
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