Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı
Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı Bayburt'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında özel klip hazırlandı.
08.03.2020 08:58
Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı
BAYBURT - Bayburt 'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında özel klip hazırlandı. Genç Kızılay tarafından hazırlanan klipte, Bayburt'ta yaşayan askerden polise çeşitli meslek gruplarından kadınlar kadının önemini belirten mesajlar verdi.Hazırlanan kliple 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Klip kentteki basın kuruluşlarıyla paylaşıldı.
BAYBURT - Bayburt 'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında özel klip hazırlandı. Genç Kızılay tarafından hazırlanan klipte, Bayburt'ta yaşayan askerden polise çeşitli meslek gruplarından kadınlar kadının önemini belirten mesajlar verdi.Hazırlanan kliple 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Klip kentteki basın kuruluşlarıyla paylaşıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Bayburt, Genel
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