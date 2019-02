Kadınlar Günü İçin 'Uzun, Kaliteli, Sağlıklı ve Mutlu Yaşam' Etkinliği

Kaynak: DHA

'TÜRKİYE'de İsviçre Ticaret Odası Derneği' tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 27 Şubat Çarşamba günü 'Longevity: Tips for staying long in the game (Uzun, Kaliteli, Sağlıklı ve Mutlu Yaşam'ın Sırlarını Keşfetmek)' isimli etkinlik düzenlenecek.8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği ile Türkiye İsviçre Başkonsolosluğu Dış Ticaret ve Yatırım Ofisi'nin iş birliğinde düzenlenen etkinlik 27 Şubat Çarşamba günü İstanbul Gayrettepe'deki otelde düzenlenecek.'KALİTELİ VE MUTLU YAŞAMI ANLATIRKEN ELÇİLERİMİZ KADINLAR'Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkan Yardımcısı Müriel Hayırel, Kadınlar Günü'nü önemsediklerini ve herkesin kaliteli ve sağlıklı bir yaşam istediğini belirterek, "Hangimiz uzun, 'ama' sağlıklı ve kaliteli dolayısıyla mutlu yaşamak istemiyoruz? 'Ama' ve 'dolayısıyla' bağlaçları burada çok önemli. Şüphem yok, konunun önemini hepimiz biliyoruz, problem ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı bilememek, iş işten geçmeden yeterince önemsememek. Kadınlar Günü'nü çok önemsiyoruz ve klasik anlayışın ötesine taşıyarak daha derin ve fonksiyonel anlamlar yüklemek istiyoruz. Uzun sağlıklı kaliteli ve dolayısıyla mutlu yaşamı anlatırken elçimizin bizzat kadınlar olduğuna karar verdik. ve işte bu nedenle bu yıl Türk ve dünya kadınlarını konunun sırlarını deşifre edecek uzman isimlerle tartışmaya davet ediyoruz" dedi.7 KONUŞMACI YER ALACAKSaat 12.00'da başlayacak etkinliğe gazeteci- yazar Yaprak Özer moderatörlüğünde, Sağlık Fütüristi Dr. Cenk Tezcan, 65+ Yaşlı Hakları Derneği Kurucusu Kognitif Nöroloji Uzmanı Dr. Gülüstü Salur, AlchemLife İş Geliştirme Başkanı Dr. Yücel İskender, sinema sanatçısı Meltem Cumbul ile Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü sahibi fotoğrafçı İzzet Keribar'ın yanı sıra İsviçre'den Clinique La Prairie'den Dr. Mounir Ziadé ve doğal kozmetik Ananné'ın Kurucusu Prof. Dr. Urs Pohlman'da konuşmacı olarak katılacak.