Kadınlar Günü Kağıt Müzesi'nde Kutladındı

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 160 kadını ağırladı.Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi müze salonları, sergi alanları, gerçekleştirilen atölye ve eğitimlerin yanı sıra özel günlerde yaptığı anlamlı etkinliklerle de ilgi çekmeye ve adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen kadınlar günü etkinliğinde de Kocaeli Anneleri Derneği'nden 160 kadın kadınlar gününü kutlama fırsatı yakaladı. Gerçekleştirilen etkinlikte Kağıt Müzesi atölyelerinde Quilling (Kağıt Kıvırma) sanatı ile çerçeve süsleme gerçekleştiren kadınlar, birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıkardı. Bilim Merkezi atölyelerinde ise mum ve parfüm yapan kadınlar gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KOCAELİ