Kadınlar Günü kapsamında Borusan Eşittir Taahhütnamesini imzaladı

Borusan Müzik Evi'nde düzenlenen etkinliğe Borusan Kocabıyık Vakfı Başkanı Zeynep Hamedi, Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar, Borusan şirketlerinin genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Lansman kapsamında "Borusan Eşittir Taahhütnamesi" imzalanırken, bu alanda somut adımlar ve hedefler belirleyen Cinsiyet Gözlüğü programı da tanıtıldı.

Cinsiyet Gözlüğü Borusan'da toplumsal cinsiyet eşitliğinin yol haritasını sunuyor

Etkinlik Borusan'ın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bugüne kadar yaptıklarını anlatan kısa bir tanıtım filmiyle açılıp mini bir konser ile son buldu. Toplantıda söz alan Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Cinsiyet Gözlüğü programı hakkında bilgi verdi. Ölmez Ateş şunları söyledi:

"Bu programda iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan görünmez bariyerleri mercek altına alıyor ve bu konuya çözüm getirmek adına bir reçete sunuyoruz.Cinsiyet Gözlüğü programı ile farkındalık yaratmanın ötesine geçerek Borusan'da toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda somut adımlar ve hedefler belirledik. Kadın çalışanlarımızın ve bünyemizdeki kadın liderlerin sayısını artırmak yönünde ciddi hedefler koyduk. Tüm çalışanlar için daha iyi çalışma koşulları sağlamak için doğum izni, esnek çalışma koşulları ve kreş yardımlarının yaygınlaştırılması gibi birçok uygulama dâhil olmak üzere somut adımlar atıyoruz. Cinsiyet Gözlüğü programı kültürel ve zihinsel bir dönüşümün açık göstergesidir."

"Türkiye'nin geleceği ülke ve toplum olarak bu alanda sağlayacağımız ilerlemeye bağlı"

Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar ise Borusan'ın temel sorumluluk alanlarından birinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Türkiye'nin sürdürülebilir bir şekilde kalkınması, refaha kavuşması ve bütün yaşam standartlarıyla gelişmiş ülkelerin safına katılmasının yolu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktan geçiyor. Borusan olarak bunun uzun mesafeli bir koşu olduğunu ve zaman alacağını biliyoruz. Ama bu yolda ilerlemeye, eşitliği kendi grubumuzda hâkim kılmaya kararlıyız. Bugün yolculuğumuzda yeni bir sayfa açtık ve tüm Grup Şirketlerimizin Genel Müdürleri ile kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Borusan'ın bu konuda iş dünyamızın öncü ve örnek bir kuruluşu olması hepimizi gururlandırıyor."

Cinsiyet Gözlüğü ile iş yaşamına güçlü destek!

Uygulamaya giren Cinsiyet Gözlüğü programı ile üç yıl içerisinde tüm şirketlerde üst yönetim kademesinde yüzde 30, orta yönetim kademesinde yüzde 40 kadın oranına ulas¸ma, üst ve orta yo¨netim is¸e alım ve terfi su¨recinde en az bir kadın adayın kısa listede olması ve Liderlik Fakültesi'nde yüzde 50 kadın oranının teşvik edilmesi hedefleri konuluyor. 2020 – 2023 arasında ofis çalışanları için yüzde 40, fabrika, saha ve atölye çalışanları için ise yüzde 20 kadın alım oranı hedef olarak belirlendi.

Cinsiyet Gözlüğü aynı zamanda çalışma hayatını kolaylaştıran kapsayıcı çözümler de getiriyor. Bunlar arasında kadın ve erkek çalışanlara doğum teminatlı özel sağlık sigortası, kadınlara doğum ve annelik izinlerini kesintisiz 5,5 ay kullanma olanağı, doğum ve doğum sonrası destek programı, kreş yardımı uygulamasının yaygınlaştırılması, okulun ilk günü ve karne günü izinleri, esnek çalışma uygulamaları, kadın çalışanlar ile yüz yüze paylaşım toplantıları gibi uygulamalar sayılabilir.