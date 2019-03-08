Kadınlar Günü'nü Kutlamak İstedikleri Feministlerden Biber Gazı Yediler

Kaynak: İHA

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde üyelerinin çoğu erkek olan bir gençlik hareketi, ellerine çiçekler alarak feministlerin zaman geçirdiği kafeye ziyaret gerçekleştirdi. Kafedeki kadınlardan biri görüntü çeken gence biber gazıyla saldırdı.Rusya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyen St. Petersburg'ta bir araya gelen gençlik hareketi üyeleri, ellerine kırmızı güller alarak feministlerin zaman geçirdiği bir kafeye doğru hareket etti. Çoğunluğu erkeklerden oluşan gençler uzunca bir yürüyüşün ardından kafeye ulaştı. Kapıyı çalıp içeriye giren gençler kafede bulunan kadınlara çiçek takdim ederek Kadınlar Günü'nü kutlamak istedi. Kadınlar ise kafeye erkeklerin giremeyeceğini söyleyerek gençleri uyardı. Gençler aynı zamanda ziyaret sırasında görüntü alınca işler çığırından çıktı.Feminist kadınlar gençlere biber gazıyla saldırdıGençlerin görüntü aldığı sırada kadınlar gençleri uyararak kayıtları durdurmalarını istedi. Kadınların yoğun itirazlarına rağmen gençler ellerindeki çiçekleri kadınlara vermeye çalıştı. Kadınlar ise çiçekleri kabul etmeyince gençler çiçek demetlerini masaların üzerine bırakmaya başladı. Erkekler bu sırada slogan atarak kutlamaya devam etti. Erkekler kafeden çıkmaya karar verdiği sırada bir kadın telefonla polisi arayarak gençleri şikayette bulundu. Erkekler dışarı çıkarken bir gencin görüntü almaya devam etmesi üzerine kadınlardan biri biber gazını sıktı. Erkekler bu saldırının ardından koşarak kafenin dışına çıktı. Görüntü çeken genç kafe önünde uzun süre kıvranarak biber gazının etkisinin geçmesini bekledi. Gençler görüntüleri sosyal medya hesaplarında yayınlayarak saldırıyı herkese duyurdu. - ST. PETERSBURG