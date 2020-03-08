Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler
Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü portakal hasadı yaparak geçirdi.
08.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:16
Adana 'nın Kozan ilçesinde kadınlar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü portakal hasadı yaparak geçirdi.
Çalışarak ev ekonomisine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden kadınlar, her gün kendilerine 8 Mart olduğunu söyledi.
İhraç edilen portakalların hasadını gerçekleştiren kadınlardan Safiye Aşçıoğlu, "Bizim için her gün Kadınlar Günü. Çalışması güzel. Hep eşler çalışacak değil biz de çalıyoruz. Kutlu olsun Kadınlar Günü" dedi.
Fatma Ural ise kadınlara huzur dileklerinde bulunarak, "Kadın olmak zor. Beylerimiz de biz de çalışıyoruz. Emekli olmaya çalışıyorum emekli olunca kadınlar gününü kutlayacağım" dedi.
Elçi Zeliş de, "Kadınlarımıza güçlü olması temennisinde bulunuyorum" diyerek 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. - ADANA
Çalışarak ev ekonomisine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden kadınlar, her gün kendilerine 8 Mart olduğunu söyledi.
İhraç edilen portakalların hasadını gerçekleştiren kadınlardan Safiye Aşçıoğlu, "Bizim için her gün Kadınlar Günü. Çalışması güzel. Hep eşler çalışacak değil biz de çalıyoruz. Kutlu olsun Kadınlar Günü" dedi.
Fatma Ural ise kadınlara huzur dileklerinde bulunarak, "Kadın olmak zor. Beylerimiz de biz de çalışıyoruz. Emekli olmaya çalışıyorum emekli olunca kadınlar gününü kutlayacağım" dedi.
Elçi Zeliş de, "Kadınlarımıza güçlü olması temennisinde bulunuyorum" diyerek 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. - ADANA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kadınlar Günü'nü portakal hasadıyla geçirdiler
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Kozan, Adana, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu