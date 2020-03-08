Kadınlar halat çekme yarışmasında ter döktü
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akçaabatlı kadınlar halat çekme yarışmasında ter döktü.
08.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:00
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akçaabatlı kadınlar halat çekme yarışmasında ter döktü.
Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye tarafından halat çekme yarışması düzenlendi. Akçaabat Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte 14 takım 5'erli gruplar halinde yarıştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada kadın dayanışması ön plana çıkarken, renkli görüntüler yaşandı. Yarışmada birinciliği Böcükler takımı elde ederken, ikinci Sultanlar takımı, üçüncü Bordo-Bereliler takımı oldu. Yarışmada birinciye bin TL, ikinciye 800 TL, üçüncüye 600 TL, dördüncü olan takıma ise 500 TL ödül verildi. - TRABZON
Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye tarafından halat çekme yarışması düzenlendi. Akçaabat Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte 14 takım 5'erli gruplar halinde yarıştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada kadın dayanışması ön plana çıkarken, renkli görüntüler yaşandı. Yarışmada birinciliği Böcükler takımı elde ederken, ikinci Sultanlar takımı, üçüncü Bordo-Bereliler takımı oldu. Yarışmada birinciye bin TL, ikinciye 800 TL, üçüncüye 600 TL, dördüncü olan takıma ise 500 TL ödül verildi. - TRABZON
Kaynak: İHA
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Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Akçaabat, Trabzon, Güncel
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