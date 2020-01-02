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Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan halı dokuma kursundaki kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

02.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:54
'in ilçesinde açılan halı dokuma kursundaki kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.
ev işlerini bitirdikten sonra Tatvan Kaymakamlığınca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin zemin katında açılan halı dokuma kursuna gelen kadınlar, tezgahın başına geçerek ilmek ilmek halı dokuyor.
Zamanlarının büyük bir bölümünü tezgahların başında geçiren kadınlar, çeşitli figürlerle işledikleri halıları 4 bin liradan satışa sunuyor.
Kurs eğitmeni Azize Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlar için açılan kursun devam edeceğini söyledi.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve eşinin destekleriyle kursun açıldığını ifade eden Talay, şöyle konuştu:
"Atölyede 25 kişiyle çalışıyoruz. Buradaki kadınlarımız İŞ-KUR'dan günlük 40 lira destek alıyor. Dokumasını yaptığımız halılar Isparta halılarına yakın modelde. Motiflerin tamamı bizim tasarımımız. Halılarımızı satışa sunuyoruz. Emeğimizin karşılığı olabilecek bir ücretle, piyasadaki fiyatına göre satmak istiyoruz. Kursumuzun giderlerinin bir kısmının en azından buradan karşılamayı amaçlıyoruz."
Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor

Bitlis, Tatvan, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


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