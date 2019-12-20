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Kadınlar Hali yıkılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 'Kadınlar Hali'nin yıkım çalışmalarına başladı.

20.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:18 Kadınlar Hali yıkılıyor
Büyükşehir Belediyesi 'Kadınlar Hali'nin yıkım çalışmalarına başladı.

Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan ve Trabzon için çok önemli bir değere sahip olan Kadınlar Hali, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak proje ile yine aynı bölgede faaliyetine devam edecek.

Trabzon ile özdeşleşen, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de hafızasına kazınan Kadınlar Hali, Tabakhane kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak çalışma sonrası yeni bir görünümle hizmet verecek. Yeni Kadınlar Hali, 1 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kattan oluşacak ve mevcut binada bulunan ahşap makaslar sökülüp bakımı yapılarak yeni binada tekrar kullanılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kadınlar Hali'nin Trabzon'un merkezinde çok önemli bir yer olduğunu ifade ederek "Görevi devraldığımızda orada ciddi sorunlar vardı. O eksikleri giderdik ve yıkımlara başladık. Yıkım çalışmalarımızı çevre hassasiyetini ön planda tutarak sürdürüyoruz. Yıkımlar tamamlanınca orijinal halini koruyarak yeni bir Kadınlar Pazarı inşaatına başlayacağız. İnşallah bir, bir buçuk yıl içerisinde şehrimize daha modern Kadınlar Hali kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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