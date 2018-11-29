Kadınlar Halk Merkezleri İle Üretiyor

Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları'nda (OMEK) Ahşap Boyama Atölyesi açılırken, atölyeye katılan kadınlar birbirinden renkli ahşap eserlere imza atıyor. Pazartesi Günleri gerçekleştirilen 'Ahşap Boyama Atölyesi'ne 34 kadın katılıyor. Ahşap tepsilere, anahtarlıklara, ekmekliklere hayallerini işleyen kadınlar; eskimiş kullanılmayan eşyaları da yeni ve daha şık bir görünüme kavuşturuyor.

Boyama yapmanın kişiyi rahatlattığını söyleyen yetkililer, ahşap üzerine renk renk boyama yapmanın, birbirinden güzel eserler ortaya çıkmanın kişiye terapi gibi geldiğini belirtti. "Bir insan boyama yaparken, zihni ve vücudu bütünleşmiş bir şekilde hareket eder ve bu meditasyon süreci gibiymiş etki ediyor" diyen yetkililer, aynı zamanda kadınların yaptıkları eserleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabileceklerine dikkat çekti.