Kadınlar Halk Merkezleri ile Üretiyor

Odunpazarı Belediyesi
, 11 Halk Merkezi ve OMEK'te gerçekleştirilen ücretsiz atölyeler ile çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları'nda (OMEK) Ahşap Boyama Atölyesi açılırken, atölyeye katılan kadınlar birbirinden renkli ahşap eserlere imza atıyor. 'Ahşap Boyama Atölyesi'ne katılan kadınlar; ahşap tepsilere, anahtarlıklara, ekmekliklere hayallerini işlerken bir taraftan da eskimiş kullanılmayan eşyaları da yeni ve daha şık bir görünüme kavuşturuyor.
Boyama yapmanın kişiyi rahatlattığını söyleyen yetkililer, "Ahşap üzerine renk renk boyama yapmak, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmak kişiye terapi gibi geliyor. Bir insan boyama yaparken, zihni ve vücudu bütünleşmiş bir şekilde hareket eder ve bu meditasyon süreci gibiymiş etki ediyor. Aynı zamanda kadınların yaptıkları eserleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabiliyorlar" dediler. - ESKİŞEHİR
29 Kasım 2018 Perşembe 15:05