Kadınlar hayatın her alanında

Hayatın her alanında başarılarını kanıtlayan kadınlar, zorlu mesleklerini fedakarca sürdürüyor.Kadınlar tüm zorluklara rağmen ev hayatında olduğu gibi iş hayatındaki başarılarıyla da göz dolduruyor.AA ekibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polis, sağlıkçı, taksi şoförü, temizlik görevlisi ve itfaiye personelinin zorlu mesaisini görüntüledi.Acil Tıp Uzmanı Doktor: Merve KonarKırklareli Devlet Hastanesi Acil Sağlık Servisi'nde görevli Dr. Merve Konar, zaman zaman hasta ve hasta yakınlarının fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kalsa da görevini severek yerine getiriyor.Her kadın gibi karşılaştığı zorlukları aşama aşama geçen Konar, 7 yıldır hastalarına güler yüzü ile şifa vermeye çalışıyor.Konar, hayatın her alanında çalışan tüm kadınlara teşekkür etti.Kadınların tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini belirten Konar, "Biz kadınlar istersek aşamayacağımız hiçbir engel yok. Hayatımda karşıma çıkan engelleri hep aştım ve aşmaya devam ediyorum." dedi.Hemşire: Yeliz EkerKırklareli Devlet Hastanesi Acil Sağlık Servisi'nde 9 yıldır hemşirelik yapan Yeliz Eker, görevini ilk günkü heyecan ve sevgisiyle yerine getiriyor.Eker, mesleğinin zor ve özveri gerektirdiğini, 24 saat esasına göre hastalara en iyi hizmeti vermeye çalışmalarına rağmen zaman zaman hak etmedikleri sözlü şiddete maruz kaldıklarını dile getirdi.Bir kadın olarak çalışmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu anlatan Eker, "Her zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çalışmak zor olsa da mesleğimi severek ve güler yüzle yapıyorum." diye konuştu. İtfaiye eri: Dilara ÖzdekLüleburgaz İtfaiye Müdürlüğünde itfaiye eri olarak yaklaşık bir yıldır görev yapan 22 yaşındaki Dilara Özdek mesleğini severek yapan kadınlar arasında yer alıyor.Özdek, küçükken oynadığı itfaiye araçlarından etkilenerek bu mesleği seçtiğini, yaptığı iş kadınlar için zor olsa da bunun üstesinden geldiğini ifade etti.Kadınların her meslek grubunda yer aldığını vurgulayan Özdek, "Babamın desteği ile itfaiyeci olmaya karar verdim. Lise ve yüksek öğretimimin ardından itfaiye eri olarak göreve başladım. İtfaiyecilik mesleği aslında bir kadın için tabii ki zor ama önemli olan bu zorluğun üstesinden gelebilmek. Mesleğime atanmak için açılan uygulama sınavında 41 erkeği geride bıraktım ve bu mesleği yapabileceğimi herkese gösterdim. Bütün kadınlar başarabilir." ifadesini kullandı.Mesleğinin birçok tehlikesinin olduğunu belirten Özdek, "Örneğin bir fabrikada yangın çıkıyor ve herkes koşarak dışarı çıkmaya çalışıyor. Biz ise herkesin koşarak kaçtığı bir yere, koşarak girmeye çalışıyoruz. Bu bizim için sıradan bir olay. Çünkü bizim mesleğimiz bunu gerektiriyor." dedi.Taksi şoförü: Elif BayraktaroğluLüleburgaz ilçesinde aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla bir yıldır taksi şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Elif Bayraktaroğlu da mesleğine olan sevgisiyle takdir topluyor.Sabahın ilk ışıklarıyla yollara konulan Bayraktaroğlu, müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyor.Bayraktaroğlu, ilçede tek kadın taksi şoförü olarak görev yaptığını, mesleğine tesadüfen başladığını anlattı.Yaklaşık 7 ay önce yağmurlu bir havada kızını eşinin taksisiyle okula götürdüğü sırada, yol kenarında bekleyen yaşlı bir teyzeyi aracına alarak mesleğe başladığını ifade eden Bayraktaroğlu, şöyle konuştu:"Eşim şimdi bana özel bir taksi aldı. Daha çok kadın müşterilerime hizmet ediyorum. Tabii bazen erkek müşterilerim de oluyor. Çok şaşıran oluyor. Yolda taksiyi görüp el kaldıran erkekler yanlarına geldiğimde bir anda ellerini indirerek şaşkınlıkla bakıyorlar. 'Kusura bakmayın', 'Taksi sandık' diyenler oluyor, durumu anlattığımda çok mutlu oluyorlar. Kadınların bu şekilde çalışmaları herkesi çok mutlu ediyor. Ben şuna inanıyorum; kadınların başaramayacağı bir şey yok bence."Temizlik görevlisi: Hatice AğırKırklareli Belediyesinde temiz görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Hatice Ağır da 5 yıldır cadde ve sokakları temizleyerek tüm kadınlara örnek oluyor.Evinin geçimine katkı sağlamak için temizlik işçisi olarak görev yapan ve kentte "Titiz Hatice" olarak bilinen Ağır, sabah şafak sökmeden temizlik malzemelerini almak üzere şantiye yollarına düşüyor.Ağır, çocuklarına helal lokma yedirebilmek için çalıştığını, işini sevdiğini, kadın olarak çalışmanın zorluğunun olmadığını belirtti."Titiz Hatice", kadınların her işte çalışabileceklerini dile getirdi.UMKE görevlisi: Selin TeloKırklareli Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlisi Selin Telo, annesinin hayali olan hemşirelik mesleğini 8 yıldır severek yaptığını söyledi.Kadınların hiçbir zaman iş hayatından uzak durmaması gerektiğini vurgulayan Telo, mesleğinde karşılaştığı birçok zorluğu mücadele ederek aşmayı başardığını dile getirdi.Telo, son olarak Elazığ depreminde de görev aldığını anlattı.Polis: Esra Kıyak, Ayşe Bilgi, Serpil Sukut, Esin TuncerKırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Esra Kıyak ile Ayşe Bilgi, Bölge Trafik Şubesinde görevli Serpil Sukut ile Esin Tuncer de diğer kadınlar gibi hem ev hem de iş hayatındaki başarılarını sürdürüyor.İşlerini büyük bir titizlikle yapan kadın polisler bazen önemli bir asayiş olayının aydınlatılmasında kimi zaman da bir trafik sorununun çözülmesinde aktif rol alıyor.Kadınlar mesailerinden artakalan zamanda ise evlerinde yemek, ütü ve temizlik gibi ev işlerini yerine getiriyor.