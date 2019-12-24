"Kadınlar hayatın içinde olmalı"

Kreşlerin en önemli sosyal projeleri arasında olduğunu belirten İduğ, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştiren kadınların çalışması, sosyal yaşamın içerisinde olması bu nedenle çok önemli. Bunun için de öncelikle çocuklarını emanet edebilecekleri yerler olması gerekiyor. Biz bu amaçla ilk etapta iki kreş yapıp, 5 yıl içinde olabildiğince bu sayıyı arttıracağız" dedi.

İLK KREŞ DOĞANLAR'A

Bornova Belediyesi'nin 2020 yılında açmayı planladığı kreşlerden ilki Doğanlar Mahallesi'nde hizmete girecek. Hazırlıkları devam bu kreşten Doğanlar'ın yanısıra bölgedeki diğer mahallelerde yaşayan vatandaşlar da yararlanacak. Tip projesi hazırlanan kreşlerden ikincisi ise vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenecek bölgede hayata geçirilecek.