Kadınlar Hazırladıkları Salatalarla Hünerlerini Sergiledi

Diyarbakırlı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlenen salata yarışmasında hünerlerini sergiledi.
Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri tarafından, enstitü binasında düzenlenen, "Sağlıklı yaşam, üreten kadın ve güçlü kadın" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmada bir araya gelen kadınlar sağlıklı yaşam için birbirinden farklı salatalar hazırladı.
Lezzetin yanı sıra görselliğiyle de ilgi çeken 19 salata jürinin onayına sunuldu. AK Parti
Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat
'ın da jüri üyesi olduğu, moderatörlüğünü Enstitü Müdürü Şirin Eronat'ın yaptığı yarışmaya "Kırklar Dağı Salatası" ile katılan Sevinç Kutun birinci seçilerek altınla ödüllendirildi.
Yarışmada Emel Andaç "Hellimli Salata" ile ikinci, Meryem Durak
da "Çıtır Çanakta Köz Salata" ile üçüncü oldu.
Yarışmanın birincisi Kutun, yaptığı açıklamada, yarışmada büyük heyecan duyduğunu söyledi.
Diyarbakır'ı çok heyecanlıyım. Diyarbakır'ı temsil eden bir salatayla böylesi anlamlı bir günde birinci olmak beni çok mutlu etti" dedi.
"Diyarbakır'ı temsil eden bir salatayla, anlamlı bir günde birinci olmak beni çok mutlu etti." diyen Kutun etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.
Kutun, tüm kadınların anlamlı gününü kutladığını belirtti.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eronat, yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nün tarihsel önemine değinerek, tüm kadınların anlamlı gününü kutladı.
Son iki yılda Diyarbakır'da hep bu şekilde güzel organizasyonlara katıldığını anlatarak, "Daha önce açık renk bir ceket giyemedim, açık renk bir fular takamamıştım. Hem koyu renk giyiniyordum, çünkü hep cenazeler görüyorduk. Çok şükür son iki yıldır şehrimiz huzura kavuştu." dedi.
Diyarbakır'ın şimdilerde görünen en büyük sıkıntısının istihdam olduğunu, bu sorunu çözmek için de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Eronat, "20 gün kadar önce bir imza attık ve 56 tekstil firması Diyarbakır'a yatırım için geldi. 456 trilyon liralık yatırım yapılıyor. Fabrikalar kuruluyor ve bu fabrikalarda 6 aydan itibaren bir yıl içerisinde 10 bin kişi işe girecek. Bu da 50 bin kişinin geçimi demektir." diye konuştu.
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Kaynak: AA