Haberler » Güncel » Kadınlar hemcinslerine yönelik şiddete dikkati çekmek için fidan dikti - Haber

Kadınlar hemcinslerine yönelik şiddete dikkati çekmek için fidan dikti

Erzurum'da, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla fidan dikildi.

14.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:13
'da, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla fidan dikildi.
Abdurrahman Gazi Türbe mevkisinde Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, yakalarına turuncu kurdele takıp fidan dikerek kadına yönelik şiddeti protesto etti.
Fidanlar, şiddet gören kadınları temsilen ve yarınlar için güzel bir gelecek temennisiyle toprakla buluşturuldu.
Etkinlikte konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Şahin, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik umutları oluşacak ormanla yeşerteceklerini söyledi.
Belediye olarak toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Şahin, "Türk milleti olarak bu sorunun üstesinden en kolay gelecek olan yine bizleriz. Çünkü bizde kadın sadece karşı cins değil anne, eş ve kız kardeştir. Kadın dünyada bize refakat eden en kıymetli arkadaştır. Hepimiz kadınlarımız için hem dayanışmanın en güzel örneğini sergileyecek hem de toplumsal bilincin oluşmasına yönelik önemli bir adım atmış olacağız." dedi.
Kadınlar hemcinslerine yönelik şiddete dikkati çekmek için fidan dikti

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:50 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kayseri'de yaşanan olaya ilişkin açıklama
20:55 Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı
20:54 Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (3)
20:54 Galata Kulesi, diyabete dikkati çekmek için maviye büründü
20:52 Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'ye fidan dikme kampanyası başlattı - KÖLN
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:59 Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
19:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:55:46