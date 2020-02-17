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Kadınlar Hentbol Süper Ligi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi 14. hafta müsabakasında Mardin Büyükşehir Başakspor, Giresun Görele Belediyespor'u konuk etti.

17.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:08Kadınlar Hentbol Süper Ligi
Kadınlar Hentbol Süper Ligi 14. hafta müsabakasında Büyükşehir Başak , Giresun Belediyespor'u konuk etti. Başakspor Görele Belediyespor'u 5 sayı farkla mağlup etti.

Mardin Artuklu kapalı spor salonundaki mücadeleye Görele Belediyespor etkili başladı. Ev sahibi ekip Başakspor golcü oyuncusu Perihan ile aranın açmasını önledi ve soyunma odasına 10-11 yenik girdi. İkinci yarıda daha farklı bir oyun anlayışıyla karşılaşmaya başlayan ev sahibi ekip Başakspor taraftarının desteğini de arkasına alarak müsabakayı 5 sayı farkla 32-27 kazandı. Mardin Büyükşehir Başakspor'da Perihan Topaloğlu 9 golle galibiyette büyük pay sahibi olurken Görele Belediyespor'da Buket Keskin Cengiz attığı 7 golle yenilgiye engel olamadı. Başakspor'da Sevil Ay ve Nargas Ahmadi kırmızı kart görürken konuk ekipte Beyza Karaçam kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

"Terörle mücadelenin yanında şehrin kültürel ve sportif faaliyetlerine de önem veriyoruz"

Maç sonu parkeye inerek galibiyet için voleybolcuları kutlayan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Gördüğünüz gibi Mardinli sporseverler çok heyecanlı bir maç izlediler. Tabi amacımız da zaten bu. Mardin artık huzur şehri oldu. O nedenle de terörle mücadelenin yanında şehrin kültürel ve sportif faaliyetlerine çok önem veriyoruz. O nedenle hem Mardin Valiliğimiz hem Mardin Büyükşehir Belediyesi gençlerimizin, öğrencilerimizin özellikle kadınlarımızın spor yapması için tedbir alıyor. Şuan kadın takımlarımız çok üst düzey performans gösteriyorlar. Süper Lig'teki hentbol maçımız da çok heyecanlıydı. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Tabi daha çok alt yapıya önem veriyoruz. Her takımımızın alt yapısı da var. Dün gördünüz basketbolda alt yapıdan gelen bir yavrumuz ilk defa profesyonel lisansla bu salonda maça çıktı ve çok heyecanlıydı. İnşallah bütün branşlarda özellikle alt yapılarda takımlarımıza destek vereceğiz. Mardinliler her şeyi hakkediyor. Biz de her zaman yanlarında olacağız" dedi. - MARDİN

Görele, Mardin, Spor

Kaynak: İHA

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