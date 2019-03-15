Kadınlar, 'İçimizde Kalanı Sen Sürdür' Diyerek Destek Veriyor"

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Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan Sevil Çelik, bir konuşma sırasında hizmet nedeniyle iddialaşıp, "Ben daha iyisini yaparım" diyerek muhtarlığa aday oldu.Havza'da mevcut muhtarın yeniden aday olmadığı Karşıyaka Mahallesi'nde muhtarlığa adaylığını koyan evli ve iki çocuk annesi 40 yaşındaki Sevil Çelik, seçilebilmek için 3 erkek rakibiyle yarışacak.İlçe merkezinde eşiyle esnaflık yapan Çelik, seçim çalışmalarını kendi kullandığı minibüsle yürütüyor.Özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiği Çelik, ziyaretlerinde projelerini anlatarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy istiyor.- "Üç erkeğe karşı tek bayan aday benim"Sevil Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlığa adaylığını koymaya, 1,5 yıl kadar önce aile arasında geçen bir konuşmada hizmet nedeniyle iddialaşıp "Ben daha iyisini yaparım" diyerek karar verdiğini söyledi.Karşıyaka Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü, aynı yerde evlenip yaşamını sürdürdüğünü anlatan Çelik, mahalleye ve mahallenin sorunlarına hakim olduğunu belirtti.Muhtarlık işini çok önemsediğini dile getiren Çelik, seçildiğinde tek işinin muhtarlık olacağına işaret etti.En büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Mahalle sakinlerimiz de bize büyük destek veriyor. Mahallem için çok güzel projelerimiz var." dedi.Seçildiği takdirde çocuklar için de çalışma yapacağına dikkati çeken Çelik, "Çocuklarımızın oyun oynayabileceği güzel bir park, kadınlarımızın da çaylarını içecekleri, evlerinde hazırladıklarını yiyebilecekleri bir park düşüncemiz var. Kadınlarımızın sosyal hayatta daha fazla olmasını istiyoruz." diye konuştu.Çelik, mahallede 835 seçmen bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Gittiğim her yerde çok güzel şekilde karşılanıyoruz. İnşallah sandıkta da seçiliriz. Kadınlarımız erkeklere oranla bizleri daha fazla destekliyor. 'Bizim yapamadığımızı sen yap, bizim içimizde kalanı sen sürdür' diyerek kadınlar desteklerini belirtiyor. Erkeklerin büyük kısmı da destek veriyor. Üç erkek adaya karşı tek bayan aday benim. İnşallah ilçede bir ilki başaracağım. Ayrıca aza adaylarından ikisi de bayan."Mahalle sakinlerinden Süheyla Ceylan ise bir kadının muhtarlığa adaylığını koymasından mutlu olduğunu dile getirerek, "Seçilirse kendisine tüm isteklerimizi rahatlıkla iletebiliriz." ifadesini kullandı.