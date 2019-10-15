Haberler » Güncel » Kadınlar için acil yardım işbirliği protokolü imzalandı

Kadınlar için acil yardım işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Antalya Barosu, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi amacıyla "Acil Yardım Hattı İşbirliği Protokolü" imzaladı.

15.10.2019 15:22Kadınlar için acil yardım işbirliği protokolü imzalandı
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Antalya Barosu, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi amacıyla "Acil Yardım Hattı İşbirliği Protokolü" imzaladı.
TKDF Başkanı Canan Güllü ve Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın imzaladığı protokolle, Antalya ve ilçelerinde kadına şiddet ve cinsel istismar vakaları direkt olarak baroya bildirilecek.
Güllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, hattın hayata geçirilmesiyle kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Protokolle, Antalya ve ilçelerinden gelen vakaların her birinin barolara bildirileceğini aktaran Güllü, "İlgili komisyonlar da hukuki destek verecek."dedi.
Baro Başkanı Balkan da çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kendilerinin de sorumluluk aldıklarını söyledi.

Antalya, Güllü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:57 Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, son yolculuğuna uğurlandı
15:57 Zonguldak'ta tasarım deryası, taş boyama ve tasarım sergisi
15:57 Osmaniye'de Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü
15:56 Cinayet sanıkları hakim karşısında
15:56 Küçük mucitler projelerini köyde sergiledi
15:51 Milas'lı Yörükler, "Harekatın en önünde yer almaya da hazırız"
15:51 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Vatanımızı bu teröristlerden, hainlerden birlikte temizleyeceğiz"
15.10.2019 15:58:02