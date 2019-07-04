04.07.2019 14:01
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"Kadınlar için elimizden geleni yapacağız"

"Kadınlar için elimizden geleni yapacağız"

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün eşi Meşide Gündüzöz, Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından açılan yıl sonu sergisini gezdi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün eşi Meşide Gündüzöz, Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından açılan yıl sonu sergisini gezdi.
Kadın kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceleyen Gündüzöz, 26 Ağustos'ta Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklerde kadınlar için özel stant açacaklarını söyledi.
Okuma-yazma kurslarında birçok kursiyerin eğitim aldığını belirten Gündüzöz, "ADEM merkezleri, kadınların varlığını gösterme yerleridir. Her insanda çok saklı değerler, yetenekler vardır. Onun için kadınların yanındayız. Kadınlar için elimizden geleni yapacağız. Malazgirt kutlamalarında da ADEM'İ özel bir şekilde organize etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
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