Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) işbirliği ile kadınlar için Siyaset Okulu Eğitim Programı düzenleniyor. 16 Mayıs'a kadar 12 hafta boyunca her cumartesi sürecek olan ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği siyaset okulunda ilk ders yapıldı. KA.DER İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik, uzun yıllardır düzenledikleri siyaset okulları ile karar alma mekanizmalarındaki kadın temsilini artırmayı ve kadınları daha güçlü kılmayı hedeflediklerini ifade etti.Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve 23 yıldır kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmeleri için çalışmalar yürüten KA.DER işbirliği ile her yaştan kadının katılımına açık ve ücretsiz olarak Siyaset Okulu Eğitim Programı hayata geçirildi. Siyaset Okulu Eğitim Programı, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışta konuşan Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney, siyasete kadın adayları hazırlayan böyle bir sivil toplum örgütüyle üniversite olarak yapılan işbirliğinin önemini vurguladı. Yöneticilerinin arasında kadın erkek oranının kadınların lehine bulunduğu bir üniversitede görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirten Prof. Aylin Güney, verdiği açılış dersinde ise Türk siyasal hayatındaki en büyük eksikliğin kadınların halen düşük oranda siyaset kulvarlarında bulunmasına, bu bağlamda kadın-erkek eşitliğinin önemine, ayrıca kadın siyasetçilerin yetiştirilmesinde ve liderliğinde bu çeşit eğitimlerin önemine değindi.Kadınların eğitimine katkıYaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta Ulay ise "Türk siyasetinde kadın inisiyatifi girişimini önemsiyoruz ve destekliyoruz" diyerek KA.DER ile yapılan işbirliği sonucunda gerçekleşen Siyaset Okulu Eğitim Programı hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Sabah Balta Ulay, "Eğitim programı; Türkiye'de Siyasi Hayat, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Uluslararası Alanda Kadının Siyasete Katılımı, Kadın ve Hukuk, AB Politikaları ve Entegrasyon, Politik Psikoloji gibi çok geniş yelpazede ele alınan konu başlıklarından oluşarak bu alanda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Kadını siyasette güçlü kılmak adına atılan her adımı destekliyoruz ve bu amaca yönelik kadınların yaşam boyu eğitim deneyimine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.Siyasete ilgileri artıyorKA.DER İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik, "Uzun yıllardır, düzenlediğimiz siyaset okulları ile karar alma mekanizmalarındaki kadın temsilini artırmayı ve kadınları daha güçlü kılmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerimizde katılımcılara teorik ve pratik bilgi desteği vermenin yanı sıra deneyim paylaşımlarında da bulunuyoruz. Çünkü bir yandan örnek olmak, yapanları rol model olarak sunmak ve görünürleştirmek diğer yandan da yapılandan öğrenmek istiyoruz. Türkiye'de kadınların siyasete ilgilerinin de siyasetten taleplerinin de arttığı da açık. Ama bu ilginin ve taleplerin karşılanmadığı da açık. Hep birlikte bu dengeyi kurmak için mücadele ettik, ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.Katılımcılara teşekkürNuriye Çelik, "İzmir'de Yaşar Üniversitesi ile ortak bir program oluşturduk. Bu programa emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürümüz ise katılımcılarımıza. Katılmak isteyen sayısı öngördüğümüzün çok üstüne çıkıyor. Bunun en önemli nedeni, kadınların bilgiye verdiği değerdir, öğrenme arzusudur. Eğitimlerimizin aynı zamanda bir ağ, bir dayanışma ağı oluşturduğunun anlaşılmış, deneyimlenmiş olmasıdır. Bu nedenlerle bize bu gururu yaşatan katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Başkan Çelik, programın özel hedeflerini ise, "Siyasi görüş farklılıklarına rağmen katılımcıları kadın paydasında buluşturabilmek, genel ve yerel seçimlerde yönetimlerde temsil edilen kadın oranını artırmak, siyasette aktif ve değişik siyasi partilerden bir kadın aday havuzu oluşturmak, değişik partilerden kadınlar arası iletişimi sağlamak, katılımcıları siyasette daha güçlü kılmak, bunu sağlamak için onlara teorik ve pratik bilgi, deneyim desteği sağlamak, katılımcılarda siyaset ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık sağlamak" diyerek anlattı.