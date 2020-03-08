Kadınlar için "Sonsuzluğun 8 İkonu" etkinliği düzenlendi
Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı alanlarında dünyaca ünlü kadınların tiyatrocular tarafından canlandırıldığı "Sonsuzluğun 8 İkonu ve Pınar Ayhan" etkinliği düzenlendi.
08.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:37
Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı alanlarında dünyaca ünlü kadınların tiyatrocular tarafından canlandırıldığı "Sonsuzluğun 8 İkonu ve Pınar Ayhan" etkinliği düzenlendi.
Atakule 'de gerçekleştirilen programda, Mona Lisa, Coco Chanel, Afife Jale, Frida Kahlo, Semiha Berksoy, Sabiha Gökçen, Marilyn Monroe ve Lady Diana "dünyanın akışını değiştiren kadın karakterler" olarak tanıtıldı.
Karakterleri canlandıran tiyatrocular, "Sonsuzluğun 8 İkonu" olarak tanımladıkları kadınların hayatlarını kısa kesitlerle anlattı.
Vatandaşların tiyatrocularla bir süre sohbet ettiği etkinlikte, şarkıcı Pınar Ayhan da şarkılarını kadınlar için seslendirdi.
Atakule 'de gerçekleştirilen programda, Mona Lisa, Coco Chanel, Afife Jale, Frida Kahlo, Semiha Berksoy, Sabiha Gökçen, Marilyn Monroe ve Lady Diana "dünyanın akışını değiştiren kadın karakterler" olarak tanıtıldı.
Karakterleri canlandıran tiyatrocular, "Sonsuzluğun 8 İkonu" olarak tanımladıkları kadınların hayatlarını kısa kesitlerle anlattı.
Vatandaşların tiyatrocularla bir süre sohbet ettiği etkinlikte, şarkıcı Pınar Ayhan da şarkılarını kadınlar için seslendirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kadınlar için "Sonsuzluğun 8 İkonu" etkinliği düzenlendi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Mona Lisa, Atakule, Güncel
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