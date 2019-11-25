Haberler » Güncel » Kadınlar 'kadına şiddeti' protesto etti - Haber

Kadınlar "kadına şiddeti" protesto etti

Adana'da, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir araya gelen Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu üyeleri, kadına şiddeti protesto etti.

25.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:46
'da, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir araya gelen Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu üyeleri, kadına şiddeti protesto etti.
Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı müzik eşliğinde Atatürk Parkı'nda toplanan kadınlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle şiddeti kınadı.
Dilek ağacının da getirildiği alanda grup adına açıklama yapan Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Merve Gündoğdu, Türkiye genelinde sığınma evi sayısı ve kapasitesinin yetersiz olduğunu, var olanların da fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Konuşmanın ardından kadınlar, dilek ağacına şiddetsiz günler dileğiyle kağıt astı.
Kadınlar

Adana, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:35 Bomba yüklü araçla ilgili davada karar
19:35 Gaziantepli avukat kuzeninin evinde ölü bulundu
19:34 Kayıp kadının öldürülüp, kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığı iddiası
19:34 Liseli gençlerin yarıştığı "Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası" sona erdi
19:30 Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker'den "İstanbul Şehir Üniversitesi" açıklaması
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:36:54