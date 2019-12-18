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Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi

Dünya çapında yayılan, kadına yönelik şiddete tepki amaçlı Las Tesis eylemi İstanbul ve İzmir'in ardından Kaz Dağları'nda da yapıldı. Altın madeni kazılarına tepki gösteren kadınlar o anları ise kameraya kaydetti.

18.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:23Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi

'deki kadınların başlattığı ve dünya çapında yayılan Las Tesis danslı protestosu Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. ve 'deki protestolardan sonra kadınlar, Kaz Dağları'nda da eylemi gerçekleştirdi.

KAZ DAĞLARI'NDA PROTESTO

Kadınlar, Las Tesis eylemini Kaz Dağları'nda altın arama çalışmaları yapmak isteyen maden şirketi Alamos Gold'un maden sahası önünde yaptı.

LAS TESİS NEDİR?

Las Tesis, Şili'de ortaya çıkan danslı bir protestodur. Las Tesis olarak anılan bu danslı protesto, tüm dünyadaki kadın cinayetlerinde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştiriliyor. Şili'de ortaya çıkan bu dans, farklı ülkelerde de gerçekleştiriliyor.

KADIN VEKİLLERDEN LAS TESİS

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil tarafından başlatılan protestoya HDP'li kadın vekiller de eşlik etti.

İzmirİzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı

CHPCHP'li ve HDP'li kadın vekiller Meclis'te Las Tesis eylemi yaptı


Kaz Dağları, İstanbul, İzmir, Şili, Yaşam, Güncel

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