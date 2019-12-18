Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi

Şili'deki kadınların başlattığı ve dünya çapında yayılan Las Tesis danslı protestosu Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. İstanbul ve İzmir'deki protestolardan sonra kadınlar, Kaz Dağları'nda da eylemi gerçekleştirdi.

KAZ DAĞLARI'NDA PROTESTO

Kadınlar, Las Tesis eylemini Kaz Dağları'nda altın arama çalışmaları yapmak isteyen maden şirketi Alamos Gold'un maden sahası önünde yaptı.

LAS TESİS NEDİR?



Las Tesis, Şili'de ortaya çıkan danslı bir protestodur. Las Tesis olarak anılan bu danslı protesto, tüm dünyadaki kadın cinayetlerinde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştiriliyor. Şili'de ortaya çıkan bu dans, farklı ülkelerde de gerçekleştiriliyor.

KADIN VEKİLLERDEN LAS TESİS

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil tarafından başlatılan protestoya HDP'li kadın vekiller de eşlik etti.