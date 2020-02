Kadınlar, kick boksla "hareketli" yaşıyor

Muğla'da, aralarında avukat, öğretmen, emlak danışmanı ve ev hanımının olduğu 9 kadın, spor yapmak ve kilo vermek için başladıkları kick boksla formda kalıyor.Bodrum ilçesindeki muaythai, kick boks, tekvando ve boks merkezine kaydolan 30 ile 42 yaş aralığındaki kadınlar, spor yapmak ve kilo vermek için başladıkları kick boksta keyifli dakikalar geçiriyor.Azimli ve disiplinli şekilde her gün merkeze gelen kadınlar, gösterilen hareketleri de eksiksiz yapıyor.Kick boksta şampiyonlukları bulunan milli antrenör Zehra Gülgen, AA muhabirine, kadınların da kick boksa merak duymasının, mutluluk verici olduğunu söyledi.Kendisinin de kick boksa 16 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle başladığını ifade eden Gülgen, sevdiği ve başarılar elde ettiği spora hedefini yükselterek devam ettiğini bildirdi.İki aydır kadınlarla çalıştığını anlatan Gülgen, "Güzel gelişim elde ediyorlar. Sporcular arasında avukat, öğretmen, işletmeci ve ev hanımları var. Beraber çalışıyoruz ve zamanımız çok güzel geçiyor. İlk başladıklarında zorlandılar ama şu an çok iyi duruma geldiler. Hatta spora iki çocuğuyla gelen bir öğrencim de var." ifadelerini kullandı.Eğitimlere iki çocuğuyla geliyorEğitimlere iki çocuğuyla gelen 35 yaşındaki Hilal Sonkaya da hayatında ilk kez profesyonel anlamda bir spor branşıyla uğraştığını, bundan keyif aldığını söyledi.Yaptıkları hareketlerin zor olduğunu ancak bunların başarıyla üstesinden geldiklerini aktaran Sonkaya, "Her kadının kendini savunması gerektiğini düşünüyorum. Hayatıma spor ve hareket gelsin, çocuklarım da televizyon ve internet yerine sporla yaşasın istedim. Kızım şu an tekvandoya gidiyor, inşallah oğlumun da yaşı tutunca onu da kaydettireceğim." diye konuştu.Kadın sporculardan 36 yaşındaki Rus vatandaşı Jana Danış da sporla ilgilenmenin kendilerinin öz güvenini geliştirdiğini belirterek, "Oldukça fazla efor sarf ediyor, iyi kalori harcıyoruz." dedi.