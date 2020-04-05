Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi

Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi Kadınlardan koronaya karşı temizlik dayanışması Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kadınlar, korona virüsüne karşı mahallede temizlik yaparak sokakları çamaşır suyu ile yıkadı.

05.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:44
Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi
Kadınlardan koronaya karşı temizlik dayanışması
ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde kadınlar, korona virüsüne karşı mahallede temizlik yaparak sokakları çamaşır suyu ile yıkadı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşayan kadınlar, korona virüsüne karşı kendi önlemlerini aldı. Birbirlerine haber veren kadınlardan her biri kendi kapısının önünü yıkayarak temizledi. Sokakları boydan boya çamaşır suyu ve deterjanla temizleyen kadınlar daha sonra su dökerek yıkadı. Kadınlara erkekler de yardım etti.
Kadınların bu dayanışmasının iyi olduğunu söyleyen Eyyüp Uluganyan, "Bizler Atatürk Mahallesi sakinleri olarak bir araya gelerek korona virüsüne karşı kendi sokağımızı temizliyoruz. Herkes temizlik konusunda üzerine düşeni yapmalıdır" diye konuştu. Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Genel

Haberin Videosu :

Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Kadınlar korona virüse karşı sokakları temizledi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:01: İzmir'de pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı - Haberler 17:58: Zonguldak "Evde kal" uyarılarına uydu - Haberler 17:57: Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular - Haberler 17:57: 'Koronavirüs sebebiyle işten çıkarılan işçiler hukuk yoluyla haklarını alabilir' - Haberler 17:52: Gece 3'e kadar nöbet tutup sabah seranın yerle bir olduğunu gördü - Haberler 16:41: İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor - Haberler 16:32: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti - Haberler 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi