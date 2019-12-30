Kadınlar Korosu'ndan nostalji konseri

Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından SDKM'de " Yıldırım Gürses ve Orhan Gencebay Şarkıları" konseri düzenlendi. Ayşen Cengiz şefliğinde gerçekleştirilen konserde, kadınlar korosu tarafından Yıldırım Gürses ve Orhan Gencebay'ın ölümsüz eserleri seslendirildi. Nostalji rüzgarları estiren konserde, katılımcılar eserlere eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı. Koronun son eserine Figen Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık da eşlik etti.

DUAYEN BESTEKÂRLARIN ESERLERİ

Kadınlar Korosu, konserde solo ve koro olarak, "Son Mektup", "Mazideki Aşk", "Bir Kırık Kalp", "Bir Garip Yolcu", "Sonbahar Rüzgârları" , Kır Gönlünün zincirini", "Akşam Güneşi" gibi unutulmaz eserleri seslendirdi. SDKM'yi dolduran sanatseverler konser boyunca eserlere eşlik etti. Unutulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar, Türk müziğinin eşsiz eserlerini dinleme keyfi yaşadı.

KOROYA EŞLİK ETTİLER

Ayşen Cengiz'in şefliğini yaptığı Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu, Türk müziğine adını altın harflerle yazdırmış bestekarlar Yıldırım Gürses ve Orhan Gencebay'ın en seçkin eserlerini seslendirerek konser katılımcılarına müzik keyfi yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık'ın katıldığı konser sonunda, koronun şefliğini yapan Ayşen Cengiz'e ve konseri dinlemek için gelen Huzurevi Sakinlerine çiçek takdim edildi. Koronun kurucusu Gül Güner Büyükşehir Belediyesi'ne verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.