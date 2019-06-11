Kadınlar kurslarla sosyal ve ekonomik hayata katılıyor

Erciş
ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan mesleki kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimle ekonomik ve sosyal hayata katılıyor.
Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından dezavantajlı vatandaşlar için mahallelerde açılan ADEM'ler, kadınların hayatlarında önemli yer edindi.
Kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla açılan merkezde çini ve bilgisayar kurslarına katılan kadınlar, haftanın belirli günlerinde uzmanlardan ders alıyor.
ADEM'lerde kurslara katılan kadınlar, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi iş yerini kuruyor, kurs süresince yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri de fuar ve festivallerde satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
"Onlar için güzel bir ortam oluşturduk"
ADEM Koordinatörü Betül Çelik, yaptığı açıklamada, merkezde açtıkları çini, bilgisayar ve Kuran
kurslarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Kadınlar için alternatif alanlar açarak hizmet verdiklerini ifade eden Çelik, "Bu kadar çok rağbet göreceğini tahmin edemedik. Kadınlarımız burada yaptıkları eserleri sergi ve fuarlarda sergileyip satabilme imkanı buluyor. Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Gönül rahatlığıyla buraya gelerek çocuklarını da kreşe bırakıyorlar. Onlar için güzel bir ortam oluşturduk." ifadelerini kullandı.
ADEM'de çini öğretmeni Kübra Karaca da iki dönem süren kurslarda mesleki eğitimin tüm aşamalarında bilgiler aktardıklarını anlattı.
Kursta öğrendikleri bilgilerle kısa sürede sanatsal eserler üreten kadınların ekonomik ve sosyal hayatlarının da değiştiğine işaret eden Karaca, "İlçede daha önce çini kursu yoktu. Çini kursumuzu açtık ve hanımlar tarafından çok yoğun ilgi gördü. Bu sanatı öğrenmeye gelen kadınlar işi zanaata çevirdi. Şimdi yaptıkları ürünlerle hem ekonomilerine katkıda bulunuyorlar hem de çini yaparak stres atıyorlar." dedi. Bilgisayar
öğretmeni Fatmanur Aktaş da kurs sonunda katılımcılara sertifika verdiklerini ifade ederek, "Birçok kursiyerimiz mezun oldu. Onlara mesleğin tüm inceliklerini öğreterek yetkin olmalarını sağlıyoruz. Bilgisayar kullanırken öğrenmeleri gereken tüm programları öğretiyoruz. Kursiyerlerimize genç, yetişkin ve orta yaş gurubundan kadınlar katılıyor. Bazen kurs dışından onlarla farklı ortamlarda bir araya gelerek çay ve pasta etkinlikleri düzenliyoruz." diye konuştu.
Kursiyer Gülden Göreler ise aldığı eğitimle hem bilgisayar kullanmayı hem de çocuklarını sanal dünyanın zararlarından koruma imkanına kavuştuğunu aktardı.
ADEM'in kadınların ikinci evi haline geldiğini belirten Göreler, "Kursiyerler olarak sanat öğreniyoruz ve aynı zamanda çeşitli etkinliklere katılarak eğleniyoruz. Burada edindiğimiz arkadaşlık ve dostluklarla da sosyalleşiyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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