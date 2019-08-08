Kadınlar, Muş'u simgeleyen magnetler üretiyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Muş
Temsilciliği tarafından yürütülen "Bana Muş'u Anlat" projesi kapsamında açılan kursa katılan kadınlar, kentin simgelerinden olan Tarihi Murat Köprüsü, Muş Lalesi ve Malazgirt
Anıtı'nın magnetlerini yapıyor.
KADEM Muş İl Temsilciliği hizmet binasında İŞ-KUR, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu desteğiyle açılan kursta kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
KADEM Muş İl Temsilcisi Kezban Mergen, yaptığı açıklamada, ilin tarihi dokusunu magnetlerle canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Bu kapsamda ilin tanıtımına da katkı sağlamak istediklerini ifade eden Mergen, "Açılan kurs dezavantajlı kadınlar için bir istihdam alanı oluşturdu. Magnetleri Malazgirt Zaferi'nin 948.yıl dönümü kutlamalarına yetiştireceğiz. Bunları 81 il valiliğine göndereceğiz. Kadınlar olarak desteklerinden dolayı Muş Valisi İlker Gündüzöz'e teşekkür ediyorum." dedi.
Kursiyerlerden Zeynep Üzel de kursta hem sanat öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi.
Proje kapsamında sosyalleştiklerini anlatan Üzel, "Burada çok mutluyuz. KADEM Muş İl Temsilciliğine teşekkür ederiz. Burada Muş'u tanıtan magnetleri yapıyoruz. Murat Köprüsü, Malazgirt Anıtı ve Muş Lalesini simgeleyen magnetler üretiyoruz. Yaptığımız ürünler Muş'a özgü olduğu için bizi ayrıca mutlu ediyor. Şu an 5 ay çalışacağız ama projenin uzatılması bizi memnun edecek." diye konuştu.