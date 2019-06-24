24.06.2019 17:17
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Kadınlar plajı yenilendi

Kadınlar plajı yenilendi

Gemlik Belediyesi Hasanağa bölgesinde hizmet veren Kadınlar Plajı yenilendi.

Gemlik Belediyesi Hasanağa bölgesinde hizmet veren Kadınlar Plajı yenilendi.

Tüm Gemliklilerin ilçemizin imkanlarından eşit ve konforlu şekilde yararlanması amacıyla gerekli yenileme ve tadilat işlemleri tamamlanan kadınlar plajı yeniden hizmete açıldı. Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan , şezlong ve şemsiye sayısı arttırılan plaja kum takviyesi ve çevre düzenlemesi de yapıldığını söyledi. Gemlikli kadınların yanı sıra çevre ilçeler ve Bursa 'dan gelen misafirlerin de yoğun ilgi gösterdiği plajın eksikliklerinin giderildiğini anlatan Başkan Sertaslan, hava şartları nedeniyle zarar gören bölümlerin de onarıldığını söyleyerek Kadınlar Plajı'nın eylül ayı sonuna kadar hizmet vermeyi sürdüreceğini bildirdi. - BURSA
Kaynak: İHA
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