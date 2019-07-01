01.07.2019 20:51
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Kadınlar saç başa kavga etti

Mardin'in Derik ilçesinde kadınlar arasında kavga çıktı.

Mardin 'in Derik ilçesinde kadınlar arasında kavga çıktı. Birbirine hakaret ederek saç saça kavga eden kadınları mahallenin erkekleri ayırdı. Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde kadınlar iddiaya göre dedikodu yüzünden kavga etti. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kadınların saç saça birbirini sürüklediği kavgayı mahallenin erkekleri ayırmak istedi. Kadınların kavgasına karışan erkeğin tavrı, etraftaki diğer vatandaşların tepkisine neden oldu. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğünün konu ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
(Beril Solmuşgül/İHA)Kadınlar saç başa kavga etti
Kaynak: İHA
Mardin , Derik , kavga , Güncel

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