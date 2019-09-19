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Kadınlar sahaya Seher Hudayari için çıkıyor

Akdeniz Nurçelikspor ve Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, İran'da stadyum yasağını deldiği gerekçesiyle hapse mahkum edilen ve bundan dolayı kendini yakan Seher Hudayari için sahaya çıkacak.

19.09.2019 11:31Kadınlar sahaya Seher Hudayari için çıkıyor
Akdeniz Nurçelikspor ve Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, İran'da stadyum yasağını deldiği gerekçesiyle hapse mahkum edilen ve bundan dolayı kendini yakan Seher Hudayari için sahaya çıkacak.

Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı özel bir maça ev sahipliği yapacak. Akdeniz Nurçelik Spor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, İran'da stadyum yasağını deldiği gerekçesiyle hapse mahkum edilen ve bundan dolayı kendini yakan Seher Hudayari için sahaya çıkacak. Kadınlar, Dilek Kaya hakemliğinde, Pazar günü saat 16.00'da Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Akdeniz, Futbol, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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