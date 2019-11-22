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Kadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacak

İstanbul Esenyurt'ta bir araya gelen kadınlar, son dönemde artan şiddet ve cinayet olaylarına tepki göstermek için futbol maçı yapacak.

22.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:50Kadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacak

'ta bir araya gelen kadınlar, son dönemde artan şiddet ve cinayet olaylarına tepki göstermek için futbol maçı yapacak. Esenyurt Kent Konseyi tarafından yarın akşam yapılacak maç öncesi kadınların bugün yaptığı antrenmanı Demirören Ajansı özel olarak izledi. Aralarında geçen hafta erkek şiddetine maruz kalan Meya Kara'nın da bulunduğu kadınlar, "Bizlere erkeklerin şiddeti bitmek bilmiyor. Onların en sevdiği şey de futbol. Sesimizi duyurmak için de futbol maçı düzenliyoruz" diye konuştu.

Son olarak Isparta'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesinin ardından harekete geçen kadınlar erkek şiddetine karşı futbol maçı yapacak. Esenyurt Kent Konseyi tarafından organize edilen ve Esenyurt Kaymakamlığı ile Esenyurt Belediyesi'nin de destek verdiği futbol maçında, kadınlar 'erkek şiddetine hayır' diyerek, top koşturacak.

Geçtiğimiz haftalarda Esenyurtta erkek şiddetine uğrayan Meya Kara'nın da yer aldığı kadınların, yarın yapacakları maç öncesi bugün yaptıkları antrenmanı DHA özel olarak takip etti.

KADINA ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Parasını istediği patronu tarafından darp edildiğini öne süren Meya Kara, "Bizim toplumumuzda erkek şiddetinin psikolojik baskı olduğunu düşünüyorum. Kadınların hayatının her alanında birliktelik içinde olmalarını düşünüyorum. Yapılacak olan futbol maçı bitmek bilmeyen kadına yönelik saldırılara tepki için düzenleniyor. Bende şiddet gören bir kadın olarak destek olmak için burdayım. Kadına şiddete dur demek için mücadelemizi sonuna kadar vereceğimizi düşünüyorum. Bir mağdur olarak arkamda olduklarını görmem beni mutlu ediyor" diye konuştu.

'TOPLUMUN YARISINI KADINLAR OLUŞTURUR, DİĞER YARISINI KADINLAR YETİŞTİRİR'

organizasyonunu düzenleyenler arasında olan Akevler Mahallesi Muhtarı ve Esenyurt Kent Konseyi Kadın Mecilisi Başkan Yardımcısı Sümeyya Karademir ise "Bizler erkek şiddetinde çok mağduruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bu futbol maçını düzenliyoruz. Erkeklerin en fazla ilgisini nasıl çekebiliriz, onlara sesimizi nasıl duyurabiliriz diye düşünürken, en sevdikleri futbol olduğu için bu turnuvayı düzenleme kararı aldık. Şu bilinmelidir ki, toplumun yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir" diye konuştu.

Organizasyonu düzenleyen arasında olan Barbaros Hayrettin Paşa Mahalesi Muhtarı Gülşah Güler de "12 yıldır Esenyurt'ta yaşıyorum. Kadına şiddete hayır demek için bu futbol maçını düzenliyoruz" dedi. Amatör olarak futbol oynayan Hacer Uslu, "Esenyurt Kartal kulübünde oynuyorum. Şiddete karşı sahada savaşacağız. İlk defa böyle bir projede yer alıyorum. Çok mutluyum. Kadına şiddete hayır diyorum" dedi.

ERKEKLERİN KONUŞMAYA HAKKI YOK

Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ ise "Erkeklerin konuşmaya hakkı yok diye düşünüyorum. Kadına şiddet halen var. Bunun sebebi de bizleriz" dedi.



İstanbul, Esenyurt, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

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