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Kadınlar şiddete karşı pedalladı

ANTALYA'da kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek 5 kilometre bisiklet ile yol aldı.

23.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:34Kadınlar şiddete karşı pedalladı

ANTALYA'da kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek 5 kilometre bisiklet ile yol aldı.

Uluslararası bisiklet yarışı Tour Of kapsamında kadına şiddete dikkati çekmek adına bir etkinlik gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi önünde genç, yaşlı çok sayıda kadın ve erkek bisikletlerini alıp geldi. Kalabalık, kadına şiddete dikkati çekmek için start çizgisinde "Kadın varsa hayat var" sloganı attı. Katılımcılar arasında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun kızları Meralsu ve Elif Meva da yer aldı.Katılımcılar Vali Karaloğlu'nun startıyla yaklaşık 5 kilometrelik parkuru tamamlamak için pedalladı. Bazı kadınların da bisikletlilere alkışlarıyla destek verdiği görüldü.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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